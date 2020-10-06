Наташа Королева рассказала, почему простила Тарзану измену: пару когда-то сплотила трагедия

Певица рассказала о несчастном случае, который сильно повлиял на их с мужем отношения

Певица Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко (также известный, как Тарзан) впервые дали совместное интервью и рассказали о скандале с изменой.

В откровенной беседе с Ксенией Собчак Наташа Королева призналась, какая трагедия сплотила ее с Таразаном, и почему она простила мужа после того, как он изменил ей.

Наташа Королева и Сергей Глушко Фото: instagram.com/koroleva__star

Коротко о скандале

Недавно в Сети появилась информация о том, что у мужа артистки есть молодая, беременная от него любовница. Более того, эта девушка вместе со своей подругой вступила в связь с Глушко, а позже якобы обокрала дом звездной пары, после чего Королева написала на них заявление. Позже выяснилось, что девушка не ждет ребенка от Тарзана, но интимную связь с ним все-таки имела. Сергей Глушко записал видеообращение, в котором публично признался в измене.

Кому было выгодно рассказать об измене

В разговоре с Наташей Королевой Ксения Собчак предположила, кому именно было выгодно делать ситуацию с изменой публичной. Первый вариант – девушки, охмурившие Тарзана, решили стать популярными благодаря этой ситуации, второй – этот скандал – громкий повод для обсуждений на телеканалах, которые гонятся за рейтингами, третий вариант – PR-акция со стороны Королевой, чтобы напомнить о себе и прорекламировать выход новой песни.

Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко Фото: Facebook

"Это слишком мелко. Да что бы ни было – новая песня, новая концертная программа…Та ситуация, которая возникла, этого всего не стоит", – говорит Королева.

Трагедия на Волге

Также Ксения поинтересовалась, как Наталье удалось простить мужа.

"Знаешь, сколько почти за 20 лет женщин мне звонили, писали, беременные, не беременные? Они видели во мне жалобную книгу. Помню, звонит мне и говорит: "Здарсьте, я хочу вам сказать, что я беременна". А я говорю: "И что дальше? Зачем мне эта информация? Вы телефон парня знаете, вот туда и звоните – все претензии туда", – поделилась Королева.

Наташа Королева и Сергей Глушко Фото: instagram.com/koroleva__star

Певица призналась, что первые несколько лет брака она немного ревновала Тарзана, но потом это прошло. Наташа также рассказала о страшном моменте в ее жизни, когда она чуть не погибла во время катания на лодке по реке Волге.

"После этой аварии, я поняла, что Серега – это тот человек, который, что бы ни случилось в нашей жизни, будет рядом до конца. Как он меня спасал, как он трое суток находился со мной в реанимации, менял мне судно, мыл меня…Я реально была на грани жизни и смерти. Это был переломный момент в наших отношениях. После этого ни о какой ревности или претензиях друг к другу речи быть не могло", – со слезами на глазах вспоминает Королева.

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