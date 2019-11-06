Нателла Крапивина поссорилась со Светланой Лободой: почему все так думают

Продюсер отписалась от певицы в Instagram

Светлана Лобода и Нателла Крапивина Фото: instagram.com/natellakrapivina

Известная певица Светлана Лобода, которая недавно посетила Киев, продолжительное время сотрудничала с продюсером Нателлой Крапивиной. За долгие годы общение девушек переросло из делового в дружеское, более того, Крапивина является крестной мамой старшей дочери Лободы. Поэтому новость о прекращении их сотрудничества для многих стала неожиданностью.

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Отметим, ни Крапивина, ни Лобода о расторжении контракта не сообщали. При этом Нателла Крапивина отписалась от Светланы Лободы в Instagram, изменила подпись в профиле с "Продюсер Л" на просто "Продюсер". В комментариях одна из подписчиц спросила, продолжают ли девушки работать вместе, однако ответа не последовало. Сама Светлана все еще подписана на Нателлу.

Внимания также стоит тот факт, что Светлана Лобода в недавнем интервью Ксении Собчак заявила, что у них с Нателлой Крапивиной сейчас довольно сложный период и не исключено, что они прекратят сотрудничество.

Светлана Лобода и Нателла Крапивина Фото: instagram.com/natellakrapivina

"Скажу тебе честно, у нас сейчас сложный этап. Мы как муж и жена, живем уже слишком много времени в этой шоу-бизнесовой схеме, слишком много пережито. Сейчас мнения наши на многие позиции расходятся, мы много спорим, обсуждаем, как правильно. Но скажу, что это человек, который мне очень близок, очень дорог. Это человек, который является частью моей семьи, это мой партнер, это крестная мама моей Евы. И я никогда не причиню ей вреда, никогда не подставлю, никогда не кину. Что бы ни произошло в нашей жизни, будем работать или не будем, мы всегда будем близкими людьми. У Нателлы есть одна большая проблема, она восточный человек, она очень горячий и вспыльчивый человек. Она сделает, а потом начинает думать. И это нам во многом мешает", – сказала Светлана.

Так или иначе, официальных комментариев Лободы и Крапивиной пока нет.

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