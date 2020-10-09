Найдено потенциальное орудие убийства Валентины Легкоступовой (фото)

Прошел обыск квартиры артистки

Российскую певицу Валентину Легкоступову похоронили в августе этого года. Еще тогда обстоятельства ее смерти вызывали много вопросов – еще живой артистку доставили в реанимацию в бессознательном состоянии и с многочисленными ушибами на теле. Рядом был ее новоиспеченный муж, которого родственники певицы подозревают в ее убийстве (мужчина утверждал, что Валентина просто упала в ванной, получив травмы). Уже найдено предполагаемое орудие убийства, пишет Mash.

Валентина Легкоступова Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

"Родные Валентины Легкоступовой нашли потенциальное орудие убийства, а адвокат — предположительный мотив. Смерть певицы не дает покоя родственникам. Они не верят, что Валентина могла просто упасть в тесной ванной: эксперимент показал, что сделать это очень сложно из-за ее площади. При обыске на протокольные фото попала обернутая в полотенце гантель. То же полотенце есть на фото, сделанное Легкоступовой. На нем нашли следы крови — предметы забрали на экспертизу", – пишет Telegram-канал.

Фото: Mash

Адвокат семьи Сергей Жорин уверен, что мотив убийства – квартирный вопрос. Но кто претендовал на апартаменты Легкоступовой – пока непонятно.

"При обыске была найдена расписка Легкоступовой об отчуждении квартиры, сейчас ее изучает следствие. К сожалению, пока неизвестно, кому Легкоступова хотела отдать жилье", – сказал Жорин.

Ранее в СМИ сообщали, что семья Легкоступовой винит в ее смерти Юрия Фирсова.

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