Найдено тело утонувшей в озере звезды сериала "Хор"

Поиски Наи Риверы продолжались почти неделю

Тело 33-летней американской актрисы, звезды сериала "Хор" Наи Риверы было найдено на дне озера Пиру, штат Калифрония, сообщает Daily Mail. На место трагедии прибыла мать артистки Иоланда Ривера, а также коллеги Наи по сериалу.

В прошлую среду, 8 июля, актриса пропала без вести во время прогулки со своим маленьким сыном на лодке на озере Пиру в Национальном парке Лос-Падрес. В первое время Ривера считалась пропавшей без вести, спасательные операции по ее поиску продолжались сутками. Позже Наю признали погибшей.

Ная Ривера Фото: Getty Images

Напомним, четырехлетний сын Риверы Джози был найден спящим в лодке спустя три часа после того, как отправился с мамой на прогулку по озеру. Мальчик рассказал полицейским, что они с мамой пошли плавать, но Ная так и не вернулась в лодку.

"Должно быть, у нее было достаточно сил, чтобы посадить обратно сына в лодку, но не осталось сил, чтобы спасти себя", – заявил шериф округа Вентура Билл Аюб на одной из пресс-конференций.

Ранее западные СМИ сообщали, что смертельные случаи на озере Пиру случались неоднократно, а спасатели отметили, что вода в Пиру мутная, озеро имеет неровное дно и в некоторых местах резкие перепады температуры воды, что и могло спровоцировать несчастные случаи.

Смотрите видео о звездах, которые рано потеряли родителей:

Напомним, найден мертвым внук Элвиса Пресли.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться