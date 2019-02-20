Найди 10 отличий: Алина Гросу показала, как выглядела 20 лет назад

На архивном снимке можно узнать ту самую "Маленьку бджілку"

Алина Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu

Сложно не заметить, как изменилась певица Алина Гросу за последние годы. Отметим, любые хирургические вмешательства во внешность артистка отрицает.

Вероятно, существенные изменения связаны с возрастом, однако многие считают, что Алина Гросу делала пластические операции. А на днях певица на своей странице в Instagram опубликовала детское фото, на котором ей всего лишь три года: "20 лет назад", – написала Гросу.

Читайте также Екатерина Кухар показала архивное свадебное фото своих родителей

Алина Гросу в детстве Фото: instagram.com/alina_grosu

Многие подписчики в комментариях отметили, что лицо Алины Гросу не слишком изменилось. К слову, недавно певица рассказала, как к ее внешности относится возлюбленный.

Ранее мы писали, что Наталья Валевская сделала операцию ради беременности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram