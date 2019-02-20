Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Найди 10 отличий: Алина Гросу показала, как выглядела 20 лет назад

На архивном снимке можно узнать ту самую "Маленьку бджілку"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:32
Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu

Сложно не заметить, как изменилась певица Алина Гросу за последние годы. Отметим, любые хирургические вмешательства во внешность артистка отрицает. 

Вероятно, существенные изменения связаны с возрастом, однако многие считают, что Алина Гросу делала пластические операции. А на днях певица на своей странице в Instagram опубликовала детское фото, на котором ей всего лишь три года: "20 лет назад", – написала Гросу.

Читайте также
Екатерина Кухар показала архивное свадебное фото своих родителей

Алина Гросу в детстве
Алина Гросу в детстве
Фото: instagram.com/alina_grosu

Многие подписчики в комментариях отметили, что лицо Алины Гросу не слишком изменилось. К слову, недавно певица рассказала, как к ее внешности относится возлюбленный.

Ранее мы писали, что Наталья Валевская сделала операцию ради беременности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Алина Гросу прокомментировала слухи о своей свадьбе Стильная Алина Гросу показала беременный живот Мадонна показала интимное фото из юности
Алина Гросу архивное фото
Реклама

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой

Популярные статьи

Сегодня, 11:17Психология

16 качеств женщины, которую нельзя отпускать

Сегодня, 10:51Fun

Раскрыта тайна появления Стоунхенджа

Сегодня, 08:35Техно

Пользователей Android заставят привыкать к новому интерфейсу

Сегодня, 06:21Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно заняться здоровьем, а Львам – не торопиться принимать решения

Вчера, 15:36Fun

19 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 15:01Шоу-бизнес

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына: трогательное фото

Вчера, 14:35Техно

У мужчины на чердаке 30 лет пылилось настоящее сокровище

Вчера, 12:44Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно действовать, а Козерогов ждет подстава

Вчера, 09:57Fun

Солдат подарил невесте на свадьбу пачку денег и пожалел об этом

Вчера, 09:23Fun

У украинского чиновника случайно включилось порно во время совещания: видео

18 февраляШоу-бизнес

Тина Кароль очаровала сеть нежным образом в блузе за 10 000 гривен

18 февраляШоу-бизнес

Смерть Децла: появились результаты экспертизы

18 февраляFun

18 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 февраляWellness

Китайская диета на семь дней: как сбросить четыре килограмма за неделю

18 февраляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

18 февраляFun

Невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу

Новости партнеров

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019
Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Стала известна причина развода Ани Лорак
Стала известна причина развода Ани Лорак
"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть
В Твиттере стали доступны биткоин-поощрения под постами
В Твиттере стали доступны биткоин-поощрения под постами