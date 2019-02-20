Найди 10 отличий: Алина Гросу показала, как выглядела 20 лет назад
На архивном снимке можно узнать ту самую "Маленьку бджілку"
Сложно не заметить, как изменилась певица Алина Гросу за последние годы. Отметим, любые хирургические вмешательства во внешность артистка отрицает.
Вероятно, существенные изменения связаны с возрастом, однако многие считают, что Алина Гросу делала пластические операции. А на днях певица на своей странице в Instagram опубликовала детское фото, на котором ей всего лишь три года: "20 лет назад", – написала Гросу.
Многие подписчики в комментариях отметили, что лицо Алины Гросу не слишком изменилось. К слову, недавно певица рассказала, как к ее внешности относится возлюбленный.
Ранее мы писали, что Наталья Валевская сделала операцию ради беременности.
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