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Назад в детство: Тина Кароль поделилась редким школьным фото

Украинская певица вспомнила свои школьные года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль, которая недавно рассказала о скрытых талантах сына Вениамина, поделилась редким фотоснимком из своего детства.

Смотрите также видео Тины Кароль из студии звукозаписи:

На опубликованной фан-страничке в Instagram Тина Кароль в школьной форме позирует вместе со своими одноклассницами. Будущая звезда, как и полагается, ходила в школу с белыми бантами, в платье с передничком и гольфах до колена. Ко всему, артистка отметила, ученикам нужно носить школьную форму, чтобы они чувствовали смену домашней обстановки на школьную.

INSTAGRAM (@tinakarol_fantina)

"Я за школьную форму. Веня мой в Англии идет в школу в школьной форме. У каждой школы есть своя форма, свой герб, флаг, какая-то своя песня. Он оделся, идет, он чувствует, что изменилась домашняя обстановка на школьную. То есть – собранность, концентрированность", – написала под опубликованным фото Тина.

INSTAGRAM (@fan_venyusha)

Напомним, Тина Кароль спела гимн Украины на крыше в центре Киева. Певица исполнила гимн во время торжественного празднования Дня Независимости.

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