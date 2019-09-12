Назад в прошлое: "Бумбокс" записывали альбом в коробке из-под холодильника

Андрей Хлывнюк рассказал, как начинал свой творческий путь

Андрей Хлывнюк, лидер группы "Бумбокс" Фото: instagram.com/boomboxfamily

В эксклюзивном интервью для программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал, как начинал свой творческий путь, а продюсер группы признался, почему музыканты делают из обычных вещей историю.

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Конечно, "Бумбокс" – это не про сплетни и громкие скандалы. Это проникновенные тексты и манера исполнения Хлывнюка, которую не спутаешь ни с кем. Несколько месяцев назад группа удивила дуэтом с Тиной Кароль. Эти две звезды настолько разные, интересно, как Андрей решился на такой эксперимент?

"Мы же не детей рожали, что там решаться? Певица пришла, один дубль – записала, второй – просто еще посмеялись, – рассказал лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в программе "Ранок з Україною". – ...обнародовать все это, на это надо решиться!".

Это сейчас "Бумбокс" записывает альбомы во Франции и Германии. Однако Хлывнюк хорошо помнит – начинал совсем не так...

"Первый альбом писался на Оболони, в двухкомнатной квартире... вокал записывался в коробке от холодильника", – признается артист.

Но кто, как не продюсер, расскажет всю правду? По словам Алексея Согомонова, за 15-летнюю историю группы сохранилось не так много. Каждая вещь в студии – история.

Выступление группы "Бумбокс " Фото: пресс-служба

"Чтобы было понятно, что мы играем рок-н-ролл – вот бюстгальтер, брошенный на сцену. Недавно в студию приехала моя жена с дочерью и говорит: "А что это? Что это?". Ну, конечно, когда приходишь в студию, первым делом нижнее белье бросается в глаза! Поэтому я не могу сказать, что она была в восторге", – рассказал продюсер группы "Бумбокс" Алексей Согомонов.

Но не бельем единым... Группа "Бумбокс" чтит свое прошлое, однако смотрит в будущее. Горящий микрофон – символ нового альбома "Тайный код: Рубикон".

"Люди говорили: "Они бы рабочий микрофон не сожгли бы". Еще как сожгли бы! И не только микрофон – мы и машины давили в клипах", – комментирует продюсер группы "Бумбокс".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

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