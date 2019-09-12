Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Назад в прошлое: "Бумбокс" записывали альбом в коробке из-под холодильника

Андрей Хлывнюк рассказал, как начинал свой творческий путь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:01
Андрей Хлывнюк, лидер группы "Бумбокс"
Андрей Хлывнюк, лидер группы "Бумбокс"
Фото: instagram.com/boomboxfamily

В эксклюзивном интервью для программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал, как начинал свой творческий путь, а продюсер группы признался, почему музыканты делают из обычных вещей историю.

Смотрите также, как выглядит офис группы "Бумбокс":

Конечно, "Бумбокс" – это не про сплетни и громкие скандалы. Это проникновенные тексты и манера исполнения Хлывнюка, которую не спутаешь ни с кем. Несколько месяцев назад группа удивила дуэтом с Тиной Кароль. Эти две звезды настолько разные, интересно, как Андрей решился на такой эксперимент?

"Мы же не детей рожали, что там решаться? Певица пришла, один дубль – записала, второй – просто еще посмеялись, – рассказал лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в программе "Ранок з Україною". – ...обнародовать все это, на это надо решиться!".

Это сейчас "Бумбокс" записывает альбомы во Франции и Германии. Однако Хлывнюк хорошо помнит – начинал совсем не так...

"Первый альбом писался на Оболони, в двухкомнатной квартире... вокал записывался в коробке от холодильника", – признается артист.

Но кто, как не продюсер, расскажет всю правду? По словам Алексея Согомонова, за 15-летнюю историю группы сохранилось не так много. Каждая вещь в студии – история.

Выступление группы "Бумбокс "
Выступление группы "Бумбокс "
Фото: пресс-служба

"Чтобы было понятно, что мы играем рок-н-ролл – вот бюстгальтер, брошенный на сцену. Недавно в студию приехала моя жена с дочерью и говорит: "А что это? Что это?". Ну, конечно, когда приходишь в студию, первым делом нижнее белье бросается в глаза! Поэтому я не могу сказать, что она была в восторге", – рассказал продюсер группы "Бумбокс" Алексей Согомонов.

Но не бельем единым... Группа "Бумбокс" чтит свое прошлое, однако смотрит в будущее. Горящий микрофон – символ нового альбома "Тайный код: Рубикон".

"Люди говорили: "Они бы рабочий микрофон не сожгли бы". Еще как сожгли бы! И не только микрофон – мы и машины давили в клипах", – комментирует продюсер группы "Бумбокс".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также писали, что группа "Бумбокс" презентовала русскоязычную песню "ДШ".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
ТОП-5 лучших каверов на песни Кузьмы Скрябина Ирена Карпа рассказала о романе с Андреем Хлывнюком Уникальная выставка и новый состав группы: как прошел концерт "Бумбокса" Family Show
Бумбокс Андрей Хлывнюк
Реклама

Новости партнеров

Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснее мяса: салат на зиму
Вкуснее мяса: салат на зиму "Греческий"
2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов
2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов

Популярные статьи

Сегодня, 14:16Шоу-бизнес

Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной мамой ее сына

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 12 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 20:02Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:10Food

Как приготовить идеальный бисквит: полезные советы и рецепты

Вчера, 11:34Шоу-бизнес

Оля Полякова откровенно рассказала о проблемах мужа

Вчера, 10:56Fun

11 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 10:14Техно

Android 10 доступен для смартфонов Xiaomi: список моделей

Вчера, 09:42Lifestyle

11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день

10 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

10 сентябряFun

"Есть река и два озера": украинские полярники нашли "затерянный мир" под Антарктидой

10 сентябряWellness

Почему дергается глаз: причины нервного тика

10 сентябряFun

На Тайване состоялась "самая трогательная свадьба в мире": фото и видео

10 сентябряТехно

Sony разрушила главный миф о PlayStation: миллионы ошибались

10 сентябряFood

Польза и вред винограда: кому нельзя есть эти ягоды

9 сентябряШоу-бизнес

Креативно! В сети показали, как выглядит приглашение на свадьбу Ксении Собчак

9 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Почему не стоит выбрасывать косточку от авокадо
Почему не стоит выбрасывать косточку от авокадо
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Почему опасно есть рыбу? Неожиданные выводы ученых
Почему опасно есть рыбу? Неожиданные выводы ученых
5 мифов об уходе за зубами
5 мифов об уходе за зубами
Почему красивые девушки часто одиноки и что с этим делать?
Почему красивые девушки часто одиноки и что с этим делать?
Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день
Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день
Что делать если айфон упал в воду
Что делать если айфон упал в воду
Три самых полезных осенних продукта
Три самых полезных осенних продукта