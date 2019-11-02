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Назло Лиаму: Майли Сайрус показала провокационные кадры с новым бойфрендом

Певица и ее любимый отпраздновали Хэллоуин в ярких образах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03
Майли Сайрус и Коди Симпсон
Майли Сайрус и Коди Симпсон
Фото: instagram.com/mileycyrus

В начале октября стало известно, что Майли Сайрус закрутила роман с австралийским певцом и своим старым другом Коди Симпсоном. С тех пор влюбленные регулярно публикуют фото и видео с поцелуями, чем подогревают интерес публики к своей паре.

Смотрите, почему Майли Сайрус оказалась в больнице:

После развода с Лиамом Хемсвортом Майли Сайрус некоторое время провела в компании известной актрисы Кейтлин Картер, но вскоре променяла ее на Коди Симпсона. Накануне знаменитости похвастались снимками с подготовки к Хэллоуину.

На своих страницах в Instagram Майли и Коди опубликовали черно-белые фото и видео. Своим фолловерам селебрити объяснили, что на праздник перевоплотились в Билли Айдола и его бывшую жену Перри Листер.

INSTAGRAM

Майли позировала в черном мини, а Коди надел кожаные штаны и куртку с шипами. Некоторые кадры вышли весьма провокационными.

INSTAGRAM

Пользователи сети нашли в поведении Майли Сайрус желание показать бывшему супругу, что она счастлива с новым парнем. Некоторые и вовсе не верят, что Сайрус и Симпсон влюблены.

Тем временем Лиам Хемсворт появился на публике с новой девушкой.

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