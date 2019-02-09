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Кроме Лазарева: у кого были все шансы поехать на Евровидение-2019 от России

Певец представит Россию на конкурсе, который пройдет в Тель-Авиве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:01
Сергей Лазарев Фото: instagram.com/lazarevsergey
Сергей Лазарев
Фото: instagram.com/lazarevsergey

Российский певец Сергей Лазарев получил право представлять Россию на конкурсе "Евровидение", который пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая 2019 года. Это уже вторая попытка певца. В 2016 году он не смог победить в этом престижном песенном конкурсе и занял только третье место, а победа досталась украинке Джамале.

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В ряде российских СМИ сообщают, что среди претендентов на участие в Евровидении от России в 2019 году рассматривались Ольга Бузова, Елена Темникова, Филипп Киркоров, Александр Панайотов и Егор Крид. Однако телерадиокомпания ВГТРК, которая в 2019 году отвечает за российское "Евровидение", опровергла эти слухи. Стоит отметить, что все та же ВГТРК ранее опровергала информацию о поездке на песенный конкурс Сергея Лазарева, хотя потом оказалось, что он таки поедет на конкурс.

Пока страны-участники "Евровидения 2019" одна за другой оглашают своих представителей, в Украине стартует Нацотбор. Уже 9 февраля станут известны первые финалисты. Второй полуфинал состоится 16 февраля, а финал, где определится представитель Украины на "Евровидении 2019", - 23 февраля. Ознакомиться с участниками первого полуфинала Нацотбора и их песнями можно в нашем обзоре.

Смотрите видео: чем будет удивлять Евровидение-2019

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Источник: Сегодня
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