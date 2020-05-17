Назван город, в котором пройдет Евровидение-2021

Организаторы конкурса сделали официальное заявление

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме. Об этом сообщается на сайте организаторов. Накануне вечером состоялся финал онлайн-концерта Europe Shine A Light, во время которого все участники "Евровидения-2020" вместе исполнили известную песню.

Из-за пандемии COVID-19 "Евровидение-2020" отменили. Вместо него было принято решение провести альтернативное шоу в формате онлайн. В субботу, 16 мая, ведущие представили конкурсантов из разных стран, в числе которых была украинская группа Go_A, выпустившая кавер на песню Верки Сердючки.

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Согласно информации на сайте eurovision.tv, международный музыкальный конкурс "Евровидение-2021" состоится в Роттердаме. На данный момент 18 артистов, выступления которых планировались в этом году, подтвердили, что будут представлять свою страну в 2021 году.

Что касается правил конкурса, то страны-участницы смогут самостоятельно решить, какого исполнителя или артистов отправить на конкурс в следующем году. Это могут быть музыканты, избранные для участия в "Евровидении-2020", либо новые участники.

Предлагаем вспомнить, как Украина выбирала победителя Нацотбора на "Евровидение-2020", где участвовали KRUТЬ, Go_A, Jerry Heil, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

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