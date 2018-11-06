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Назван самый сексуальный мужчина года

Актер не ожидал такого титула

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01
Идрис Эльба. Фото: Getty
Идрис Эльба. Фото: Getty

Британский актер Идрис Эльба, который готовился к женитьбе на сомалийской королеве красоты,  признан самым сексуальным мужчиной года по версии журнала People.

А вот сам актер не ожидал такого звания и не скрывал, что новый "титул" стал для него сюрпризом.  Эльба также признался, что, несмотря на то, что уже в школе он активно занимался спортом, его фигура была далека от идеала – по его словам, он был очень высоким и худым.

"Надо мной издевались. Но как только я отрастил усы, я стал самым крутым парнем в корпусе", – признался актер.

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Идрис Эльба стал самым сексуальным мужчиной года
Фото: instagram.com/idriselba/

Напомним, Идрис Эльба сыграл в сериале BBC "Лютер" о детективе. Также стало известно, что актер сыграет злодея в фильме "Хоббс и Шоу". Кроме того, Идрис Эльба приступит к работе над новым сериалом Turn Up Charlie. При чем, он не только сыграет главную роль, но и выступит в качестве исполнительного продюсера.

Отметим, что наиболее известные проекты, в которых играл Идрис Эльба – это фильм "Тихоокеанский рубеж" и "Темная башня" по произведения Стивена Кинга.  

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Источник: "Сегодня"
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