Назван самый сексуальный мужчина года

Актер не ожидал такого титула

Идрис Эльба. Фото: Getty

Британский актер Идрис Эльба, который готовился к женитьбе на сомалийской королеве красоты, признан самым сексуальным мужчиной года по версии журнала People.

А вот сам актер не ожидал такого звания и не скрывал, что новый "титул" стал для него сюрпризом. Эльба также признался, что, несмотря на то, что уже в школе он активно занимался спортом, его фигура была далека от идеала – по его словам, он был очень высоким и худым.

"Надо мной издевались. Но как только я отрастил усы, я стал самым крутым парнем в корпусе", – признался актер.

Идрис Эльба стал самым сексуальным мужчиной года Фото: instagram.com/idriselba/

Напомним, Идрис Эльба сыграл в сериале BBC "Лютер" о детективе. Также стало известно, что актер сыграет злодея в фильме "Хоббс и Шоу". Кроме того, Идрис Эльба приступит к работе над новым сериалом Turn Up Charlie. При чем, он не только сыграет главную роль, но и выступит в качестве исполнительного продюсера.

Отметим, что наиболее известные проекты, в которых играл Идрис Эльба – это фильм "Тихоокеанский рубеж" и "Темная башня" по произведения Стивена Кинга.