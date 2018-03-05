Назван вероятный победитель Евровидения-2018 по оценкам букмекеров

На официально сайте песенного конкурса "Евровидение" уже появились первые оценки от букмекеров. Их прогноз показывает, что победу в конкурсе одержит Элина Нечаева из Эстонии с песней "La Forza". Второе место пророчат Болгарии, которая, к слову, до сих пор не определилась с конкурсантом и песней, так как своего представителя она выберет 12 марта. Третью позицию, по мнению букмекеров, займет Миколас Джозеф из Чехии с песней "Lie to Me".

Отметим, что победивший на Национальном отборе на Евровидение певец MELOVIN пока что находится на 20 позиции в общей таблице прогноза. К слову, украинский исполнитель ALKSEEV, который в этом году выступит от Беларуси, по оценкам букмекеров, разместился на 14 месте.

В ТОП-10 лучших вошли следующие страны: Эстония, Болгария, Чехия, Финляндия, Испания, Швеция, Австралия, Россия, Нидерланды и Германия.

Напомним, что песенный конкурс Евровидение-2018 пройдет в Лиссабоне, Португалия. Первый полуфинал состоится 8, второй – 10, а финал конкурса пройдет 12 мая.