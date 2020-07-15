Названа официальная причина смерти актрисы Наи Риверы

Актриса утонула, купаясь со своим сыном в озере

Стала известна официальная причина смерти 33-летней звезды сериала "Хор" Наи Риверы. По данным, которые предоставлены полицией округа Вентура, штат Калифрония, причина гибели – утопление.

Как говорится в сообщении департамента полиции, которое было опубликовано в Twitter, была проведена экспертиза тела Наи, после чего и установили причину смерти.

"Результаты вскрытия соответствуют причине смерти – утопление, а состояние тела соответствует времени, в течение которого тело находилось в воде. При вскрытии не было выявлено никаких травматических повреждений или болезненных процессов. В ходе экспертизы не были обнаружены знаки того, что причиной гибели могли стать алкоголь или наркотики. Однако образцы будут переданы для токсикологического тестирования", – говорится в официальном письме департамента полиции.

Скриншот: twitter.com/VENTURASHERIFF

Как пропала Ная Ривера

Ная Ривера была объявлена пропавшей без вести в прошлую среду, 8 июля, когда она со своим четырехлетним сыном Джози отправилась на прогулку на лодке по озеру Пиру, штат Калифорния.

Мальчика нашли спящим в лодке, он был одет в спасательный жилет. Сын Риверы рассказал полиции, что они с мамой "пошли плавать", после чего Ная не вернулась в лодку.

Ная Ривера с сыном Фото: instagram.com/nayarivera

После этого начались поиски Наи, которые длились больше суток. Предварительно Риверу объявили погибшей. 13 июля тело Наи было найдено на дне озера.

Отметим, что в сериале "Хор" Ная Ривера сыграла чирлидершу Сантану Лопес. В съемках проекта актриса принимала участие с 2009 по 2015 год. После ухода из "Хора" Ривера начала играть в комедии Lifetime "Коварные горничные" в роли новой горничной. Сына Джози Ная родила в сентябре 2015 года от актера Райна Дорси, с которым официально развелась в июне 2018 года.

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