Названа официальная причина смерти Децла

Каких-либо телесных повреждений у Кирилла Толмайкого не выявлено

Децл Фото: instagram.com/thegammaone

Стала известна официальная причина смерти знаменитого российского рэпера Децла (настоящее имя – Кирилл Толмацкий). Артист скончался острой сердечной недостаточности, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Удмуртии.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Кирилла Толмацкого наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы", – говорится в сообщении. Также отмечается, что каких-либо телесных повреждений у него не выявлено.

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Напомним, 35-летний Кирилл Толмацкий ушел из жизни в ночь 3 февраля после выступления на частном мероприятии в Ижевске. Его обнаружили на полу

Ранее мы сообщали, что после смерти Децла в его семье разразился скандал. Вдова артиста Юли Толмацкая и отец Децла – Александра Толмацкий крупно поссорились на почве разногласий по поводу финансового вопроса, а также сына Децла – Антония.

Кроме этого, отец Кирилла Александр Толмацкий написал прощальное сообщение в день похорон сына. Слова о памяти он оставил на своей странице в Facebook.

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