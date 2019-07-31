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Названа официальная причина смерти звезды Disney Камерона Бойса

Парень умер во сне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:04
Камерон Бойс
Камерон Бойс
Фото: instagram.com/thecameronboyce

Звезда канала Disney Камерон Бойс, как известно, умер 7 июля в возрасте 20 лет. По словам родных парня, он умер во сне через приступ, который был спровоцирован длительной болезнью.

Смотрите видео о том, как умер вокалист The Prodigy Кейт Флинт:

Но сейчас стала известна официальная причина смерти актера. Представители Лос-Анджелесского Департамента Медицинского осмотра сообщили, что парень умер через массивный эпилептический приступ, говорится в CNN.

Умер Камерон Бойс: известна причина смерти
Умер Камерон Бойс: известна причина смерти
Фото: instagram.com/thecameronboyce

Согласно окончательным отчетом, эпилепсия была диагностирована у актера три года назад и в течение многих лет у него случались "сильные нападения".

Отметим, что Камерон Бойс запомнился зрителям как один из перспективных актеров Голливуда. Популярность он получил во время телевизионного шоу "Джесси" на Disney Channel kids TV. 

Напомним, после внезапной смерти Камерона, его тело было отправлено на вскрытие для выяснения причин смерти.

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смерть умер disney Камерон Бойс
Источник: Сегодня
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