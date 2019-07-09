Названа причина смерти 20-летнего Камерона Бойса

Звезда Disney Channel скончался во сне

Умер Камерон Бойс: известна причина смерти Фото: instagram.com/thecameronboyce

В субботу, 6 июля, стало известно о смерти 20-летнего Камерона Бойса. Актер студии Disney ушел из жизни во сне. Спустя несколько дней появилась информация, о том, от чего умер молодой человек. Об этом сообщает People.

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Так, согласно информации, после внезапной смерти Камерона, его тело было отправлено на вскрытие для выяснения причин смерти.

"Сегодня было проведено вскрытие, и оглашение причины смерти было отложено до дальнейшего расследования", – говорится в пресс-релизе департамента медицинской экспертизы Лос-Анджелеса.

Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет Фото: instagram.com/thecameronboyce

Отметим, ранее родственники актера рассказали, что парень долгое время лечился от болезни. Чем именно страдал юный Бойс – пока неизвестно.

"С глубоким и тяжелым сердцем мы сообщаем, что сегодня утром мы потеряли Камерона. Он скончался во сне из-за приступа, вызванного заболеванием, от которого его лечили", – говорилось в заявлении.

Позднее таблоид TMZ писал, что Камерон Бойс умер от судорожного приступа эпилепсии, но эта информация не получила официальное подтверждение.

Напомним, что 20-летний Камерон Бойс получил популярность среди молодежи после участия в проектах Disney Channel – сериале "Джесси" и фильмах серии "Наследники".

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