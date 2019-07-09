Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Названа причина смерти 20-летнего Камерона Бойса

Звезда Disney Channel скончался во сне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:12
Умер Камерон Бойс: известна причина смерти
Умер Камерон Бойс: известна причина смерти
Фото: instagram.com/thecameronboyce

В субботу, 6 июля, стало известно о смерти 20-летнего Камерона Бойса. Актер студии Disney ушел из жизни во сне. Спустя несколько дней появилась информация, о том, от чего умер молодой человек. Об этом сообщает People.

Не пропустите видео о смерти самой популярной в сети сердитой кошки:

Так, согласно информации, после внезапной смерти Камерона, его тело было отправлено на вскрытие для выяснения причин смерти.

"Сегодня было проведено вскрытие, и оглашение причины смерти было отложено до дальнейшего расследования", – говорится в пресс-релизе департамента медицинской экспертизы Лос-Анджелеса.

Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Фото: instagram.com/thecameronboyce

Отметим, ранее родственники актера рассказали, что парень долгое время лечился от болезни. Чем именно страдал юный Бойс – пока неизвестно.

"С глубоким и тяжелым сердцем мы сообщаем, что сегодня утром мы потеряли Камерона. Он скончался во сне из-за приступа, вызванного заболеванием, от которого его лечили", – говорилось в заявлении.

Позднее таблоид TMZ писал, что Камерон Бойс умер от судорожного приступа эпилепсии, но эта информация не получила официальное подтверждение. 

Напомним, что 20-летний Камерон Бойс получил популярность среди молодежи после участия в проектах Disney Channel – сериале "Джесси" и фильмах серии "Наследники".

Мы также писали о том, что в США скончался американский актер Джим МакМуллан

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Дуэйн Скала Джонсон пережил сильнейшее землетрясение: подробности Обвинитель Кевина Спейси в домогательствах отозвал иск Умер аниматор мультфильма "Дамбо"
умер актер disney
Реклама

Новости партнеров

​Люди спасли тонущих слонят: видео
​Люди спасли тонущих слонят: видео
Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык
Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык
Жены звезд Боруссии делятся эффектными фото с отдыха на Гавайях
Жены звезд Боруссии делятся эффектными фото с отдыха на Гавайях
Запрещенные вещи при жарке рыбы
Запрещенные вещи при жарке рыбы

Популярные статьи

Сегодня, 09:02Шоу-бизнес

Редкий кадр: Альбина Джанабаева показала сына от Валерия Меладзе

Сегодня, 08:09Wellness

Магнитная буря придет на Землю в ближайшие сутки

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Алина Гросу призналась, какой подарок получила на свадьбу от родителей

Вчера, 11:04Food

Тертый пирог с абрикосами: простой рецепт домашней выпечки

Вчера, 10:08Шоу-бизнес

Зианджа сменила имидж и вернулась в Instagram: фото

7 июляШоу-бизнес

Виталий Козловский признался, какой будет его свадьба

7 июляШоу-бизнес

Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке: реакция сети

7 июляШоу-бизнес

"Ничего с этим сделать не могу": Ирина Билык о любви к Диме Коляденко

7 июляТехно

Астрономы получили мощный сигнал из далекого космоса: что это было

7 июляFun

7 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

7 июляFun

Ивана Купала 2019: красивые открытки с праздником

7 июляEvents

Поздравления с Ивана Купала в прозе, картинках, стихах, смс

7 июляПсихология

Гороскоп на неделю 7 июля-13 июля для всех знаков зодиака

6 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

6 июляEvents

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

6 июляШоу-бизнес

Как проходят королевские крестины: интересные и неожиданные факты

Новости партнеров

Быстрый и невероятно вкусный завтрак за 5 минут
Быстрый и невероятно вкусный завтрак за 5 минут
Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта
Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта
Слава из
Слава из "НеАнгелов" показала, чем заняла себя после развода
Торт Добош
Торт Добош
«Скальная тропа» – необычный туристический проект страны
«Скальная тропа» – необычный туристический проект страны
Торт Наполеон из готового слоеного теста, пошаговый рецепт с фото
Торт Наполеон из готового слоеного теста, пошаговый рецепт с фото
5 вкусных рыбных пасхальных блюд монастырской кухни
5 вкусных рыбных пасхальных блюд монастырской кухни
Румыния как неожиданное открытие
Румыния как неожиданное открытие
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь