Названа причина смерти Олега Табакова

Родственники Табакова не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности

12 марта cкончался советский и российский актер, режиссер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков.

У Табакова произошел сердечный приступ, после которого он скончался в больнице. Ему было 82 года. Об этом сообщает life.ru. Рядом с Табаковым в последние дни жизни находились члены его семьи.

Олег Табаков провел последние несколько месяцев, находясь в бессознательном состоянии. Отмечается, что медики изначально делали пессимистичные прогнозы, однако родственники Табакова не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности.

Напомним, актер Олег Басилашвили прокомментировал смерть Олега Табакова. "Я потрясен этой смертью. Это громадное горе. Ушел величайший артист, блистательный педагог, воспитавший сотни прекрасный артистов", – сказал он журналистам.

"Сегодня" также вспомнил лучшие роли талантливого актера Олега Табакова. Табаков за свою жизнь сыграл и Марка Твена, и Обломова, и Кощея Бессмертного, и короля и самых разных персонажей.











