Названа самая высокооплачиваемая певица в мире

Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг

Тейлор Свифт Фото: Getty Images

Издание Forbes опубликовало ежегодный рейтинг самых высокоплачиваемых певиц. В 2019 году наибольшим заработком может похвастаться 29-летняя американская поп-исполнительница Тейлор Свифт, которая недавно отправила поклоннице крупную сумму денег. Ее доход составил 185 млн долларов.

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Отметим, большую часть заработка певице принес тур Reputation Stadium. Кроме того, Тейлор Свифт заключила многомиллионный контракт с Universal Records. К тому же ее новый альбом Lover, выпущенный на прошлой неделе, однозначно добавит миллионы долларов к ее состоянию.

Тейлор Свифт Фото: AFP

На втором месте оказалась R&B-исполнительница Бейонсе, которой за прошедший год удалось заработать 81 млн долларов. Замыкает тройку лидеров барбадосская певица Рианна с доходом 62 млн долларов.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых певиц 2019

Тейлор Свифт – 185 млн долларов Бейонсе – 81 млн долларов Рианна – 62 млн долларов Кэти Перри – 57,5 млн долларов Pink – 57 млн долларов Ариана Гранде – 48 млн долларов Дженнифер Лопес – 43 млн долларов Леди Гага – 39,5 млн долларов Селин Дион – 37,5 млн долларов Шакира – 35 млн долларов

Напомним, недавно стало известно имя самой высокооплачиваемой актрисы 2019.

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