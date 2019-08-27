Названа самая высокооплачиваемая певица в мире
Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг
Издание Forbes опубликовало ежегодный рейтинг самых высокоплачиваемых певиц. В 2019 году наибольшим заработком может похвастаться 29-летняя американская поп-исполнительница Тейлор Свифт, которая недавно отправила поклоннице крупную сумму денег. Ее доход составил 185 млн долларов.
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Отметим, большую часть заработка певице принес тур Reputation Stadium. Кроме того, Тейлор Свифт заключила многомиллионный контракт с Universal Records. К тому же ее новый альбом Lover, выпущенный на прошлой неделе, однозначно добавит миллионы долларов к ее состоянию.
На втором месте оказалась R&B-исполнительница Бейонсе, которой за прошедший год удалось заработать 81 млн долларов. Замыкает тройку лидеров барбадосская певица Рианна с доходом 62 млн долларов.
ТОП-10 самых высокооплачиваемых певиц 2019
- Тейлор Свифт – 185 млн долларов
- Бейонсе – 81 млн долларов
- Рианна – 62 млн долларов
- Кэти Перри – 57,5 млн долларов
- Pink – 57 млн долларов
- Ариана Гранде – 48 млн долларов
- Дженнифер Лопес – 43 млн долларов
- Леди Гага – 39,5 млн долларов
- Селин Дион – 37,5 млн долларов
- Шакира – 35 млн долларов
Напомним, недавно стало известно имя самой высокооплачиваемой актрисы 2019.
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