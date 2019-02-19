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Названа самая высокооплачиваемая восходящая звезда фильмов Marvel

Бри Ларсон заключила контракт на семь фильмов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Бри Ларсон
Бри Ларсон
Фото: instagram.com/brielarson/

Оскроносная актриса Бри Ларсон, которая не так давно рассталась со своим женихом, предстанет перед зрителями в образе женщины с суперспособностями в фильме "Капиан Марвел". А пока актриса дала интервью изданию The Hollywood Reporter.

Сообщается, что звезда заключила контракт сразу на семь фильмов, а за свой дебют получила в десять раз больше Роберта Дауни-младшего в "Железном человеке" – гонорар Бри Ларсон за "Капитана Марвел" составит пять миллионов долларов.

Стоит отметить, что Чедвик Боузман за роль в "Черной пантере" получил два миллиона долларов, а Роберт Дауни-младший – 500 тысяч долларов – то есть кинокомикс о Кэрол Дэнверс на данный момент является самым высокооплачиваемым супергеройским дебютом в киновселенной Marvel.

Напомним, в сети появились новенькие постеры персонажей супергеройского блокбастера "Капитан Марвел", трейлер которого уже есть в сети. Плакаты опубликованы в Twitter Marvel Entertainment‏. 

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Источник: Сегодня
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