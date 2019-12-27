Названо место, где похоронят Галину Волчек

Актрису похоронят рядом с могилой ее первого мужа

Галина Волчек Фото: YouTube

Актрису и режиссера Галину Волчек, которая умерла 26 декабря, похоронят рядом с могилой ее первого мужа Евгения Евстигнеева на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает Baza.

На 62-м году жизни умерла солистка шведской группы "Roxette" Мари Фредрикссон, смотрите подробности:

Решение о месте захоронения принял сын Галины и Евгения – режиссер Денис Евстигнеев. Несмотря на то что Евгений Александрович ушел от Галины Борисовны к другой женщине, сын все же решил захоронить их рядом.

Ранее мы сообщали, что несколько дней назад российская актриса и режиссер Галина Волчек была срочно госпитализирована и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Более того, артистку ввели в медикаментозную кому. По мнению врачей, к таким последствиям привел хронический бронхит.

Что известно о Галиче Волчек

Отметим, что на счету актрисы более 25 ролей в таких фильмах, как "Дон Кихот", "Шли солдаты", "Берегись автомобиля", "Свой", "Король Лир" и другие. Галина Волчек сняла в качестве режиссера более 10 картин. Также она сыграла десятки персонажей в театральных постановках. Первая режиссерская работа – "Двое на качелях".

Напомним, в сети появились первые реакции звезд на смерть актрисы и режиссера Галины Волчек.

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