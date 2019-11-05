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Названы имена ведущих премии М1 Music Awards. П'ять

Ведущие церемонии также будут встречать гостей после красной дорожки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:21
Ведущие премии М1 Music Awards. П'ять
Ведущие премии М1 Music Awards. П'ять
Фото: instagram.com/cybulskaya

Церемония награждения музыкальной премии M1 Music Awards 2019 состоится во Дворце спорта 30 ноября. Отметим, организаторы уже успели объявить номинантов M1 Music Awards. П’ять. Лидером по количеству номинаций является группа "Время и Стекло", их у коллектива 5, а также певицы NK и Тина Кароль, у которых по 4 номинации.

Группа "Время и Стекло" выпустила новый клип. Детали в сюжете:

Ведущими церемонии награждения премии станут Оля Цибульская, Никита Добрынин, Галя Завийская, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрей Черновол, Мила Еремеева и Виктория Батуи. Они также будут встречать артистов после красной дорожки в green-room. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Кроме этого, появятся две новые зоны. В зоне Favorit главным станет Сергей Подвеза (более известный как Сергей Алексеич, ведущий "Главного хит-парада страны"), а включения с beauty-зоны лягут на хрупкие плечи Тани Ли.

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"Наша команда решила, что проведение церемонии непосредственно на сцене – это несколько банально. Поэтому на этот раз специально для ведущих разработана полетная конструкция, которая будет поднимать их на уровень 5 метров над полом. Кстати, сами ведущие об этом еще не догадываются!", – комментирует режиссер-постановщик ивента Катя Царик.

Ранее мы также показали эпатажные образы Дуа Липы, MARUV, Криштиану Роналду и других звезд на MTV Europe Music Awards.

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