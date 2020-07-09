Названы победители премии YUNA-2020: полный список
Вручение в этом году проходит в онлайн-формате
Ежегодная украинская музыкальная премия YUNA-2020 должна была состояться весной этого года, однако была перенесена на 2021 год.
Организаторы конкурса решили наградить номинантов этого года онлайн. Так, церемония оглашения победителей началась сегодня, 9 июля, в 12:30. К слову, все статуэтки будут вручены артистам 30-31 марта в следующем году во дворце "Украина".
Сегодня конверты с именами победителей открывают члены Экспертного совета премии. Отметим, что первых четырех победителей этого года объявили на пре-пати премии в марте этого года. Так, в номинации "Лучший электронный хит" победила MARUV, ЛУНА выиграла в номинации "Другой формат", артистки alyona alyona & Alina Pash – победительницы в номинации "Лучший хип-хоп хит", а MONATIK Corporation получили награду в категории "Лучший менеджмент артиста".
YUNA-2020: победители
Открытие года – Jerry Heil
Лучший эстрадный хит – Оля Полякова с песней "Любовница"
Лучшая рок-группа – группа "Антитіла"
Лучшее концертное шоу – MONATIK
Лучшая певица – NK (Настя Каменских)
Лучший клип – MONATIK
Лучший саундтрек – "Пливе човен" DakhaBrakha для фильма "Вулкан"
Лучшая поп-группа – "Время и Стекло"
Лучшая песня на иностранном языке – MONATIK – LOVE IT ритм
Лучший альбом – победителями стали сразу два альбома: alyona alyona – "Пушка" и MONATIK – LOVE IT Ритм. Такой случай произошел впервые за всю историю премии.
Лучший певец – MONATIK
Лучшая песня – "Время и Стекло" – "Дим"
Лучший дуэт – alyona alyona & Alina Pash "Падло"
Ранее мы публиковали список всех номинантов премии YUNA-2020.
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