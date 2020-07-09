Названы победители премии YUNA-2020: полный список

Вручение в этом году проходит в онлайн-формате

Ежегодная украинская музыкальная премия YUNA-2020 должна была состояться весной этого года, однако была перенесена на 2021 год.

Организаторы конкурса решили наградить номинантов этого года онлайн. Так, церемония оглашения победителей началась сегодня, 9 июля, в 12:30. К слову, все статуэтки будут вручены артистам 30-31 марта в следующем году во дворце "Украина".

Сегодня конверты с именами победителей открывают члены Экспертного совета премии. Отметим, что первых четырех победителей этого года объявили на пре-пати премии в марте этого года. Так, в номинации "Лучший электронный хит" победила MARUV, ЛУНА выиграла в номинации "Другой формат", артистки alyona alyona & Alina Pash – победительницы в номинации "Лучший хип-хоп хит", а MONATIK Corporation получили награду в категории "Лучший менеджмент артиста".

YUNA-2020: победители

Открытие года – Jerry Heil

Лучший эстрадный хит – Оля Полякова с песней "Любовница"

Лучшая рок-группа – группа "Антитіла"

Лучшее концертное шоу – MONATIK

Лучшая певица – NK (Настя Каменских)

Лучший клип – MONATIK

Лучший саундтрек – "Пливе човен" DakhaBrakha для фильма "Вулкан"

Лучшая поп-группа – "Время и Стекло"

Лучшая песня на иностранном языке – MONATIK – LOVE IT ритм

Лучший альбом – победителями стали сразу два альбома: alyona alyona – "Пушка" и MONATIK – LOVE IT Ритм. Такой случай произошел впервые за всю историю премии.

Лучший певец – MONATIK

Лучшая песня – "Время и Стекло" – "Дим"

Лучший дуэт – alyona alyona & Alina Pash "Падло"

Ранее мы публиковали список всех номинантов премии YUNA-2020.

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