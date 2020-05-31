Названы победители премии Золотая жар-птица-2020
Народным хитом этого года стала песня NK – "Обіцяю"
В воскресенье, 31 мая, состоялась ежегодная украинская музыкальная премия "Золотая жар-птица-2020". В этом году из-за пандемии коронавируса организаторы провели мероприятие онлайн и показали ролики прошлогодних выступлений артистов. Далее в материале – полный список победителей премии этого года.
Традиционно, организаторами "Золотой жар-птицы" стали телеканал М2 и компания "Таврийские Игры", которые определили претендентов в 10 номинациях престижной награды.
Наибольшее количество статуэток сегодня досталось группе "Время и Стекло", а также Насте Каменских, которая победила в номинации "Певица года".
Певица года
- Michelle Andrade
- TARABAROVA
- Тина Кароль
- NK | Настя Каменских
- Злата Огневич
Певец года
- Виталий Козловский
- Сергей Бабкин
- MÉLOVIN
- Олег Винник
- Kishe
Поп-группа
- "Время и Стекло"
- TamerlanAlena
- DZIDZIO
- KAZKA
- MOZGI
Рок-группа
- "Антитела"
- THE HARDKISS
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- "Вопли Видоплясова"
- "СКАЙ"
Хит года
- Сергей Бабкин – "Моє кохання"
- Время и Стекло – "Дим"
- NK | Настя Каменских – "Обіцяю"
- MÉLOVIN – "Ти"
- Злата Огневич – "Солодка кара"
Клип года
- TARABAROVA – "Мені казково"
- NK | Настя Каменских – "Обіцяю"
- Тина Кароль – "Вабити"
- THE HARDKISS – "Жива"
- Michelle Andrade – "Не знаю"
Баллада года
- THE HARDKISS – "Хто, як не ти"
- ДОРОШ – "Де ти є"
- Антитела – "Буде син"
- Тина Кароль & Юлия Санина – "Вільна"
- Alyosha & Vlad Darwin – "Пірнай"
Народный хит
- Олег Винник – "Роксолана"
- NK | Настя Каменских – "Обіцяю"
- Андриана – "Ча Ча Ча"
- KAMALIYA feat. Rico Macho – "Наше LіТО"
- Наталка Карпа – "Гойдай"
Дэнс-хит
- Время и Стекло – "Дим"
- Артем Пивоваров – "2000"
- Kishe – #LOVE
- Ирина Федишин & BAKUN – "Просто танцюй"
- Michelle Andrade – "Не знаю"
Инди
- LAUD
- KADNAY
- Jamala feat. alyona alyona
- TVORCHI
- Shy & Pianoбой
Напомним, ранее мы рассказывали, что церемония музыкальной премии YUNA-2020 перенесена на осень.
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