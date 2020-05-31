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Названы победители премии Золотая жар-птица-2020

Сегодня, 22:23

Народным хитом этого года стала песня NK – "Обіцяю"

В воскресенье, 31 мая, состоялась ежегодная украинская музыкальная премия "Золотая жар-птица-2020". В этом году из-за пандемии коронавируса организаторы провели мероприятие онлайн и показали ролики прошлогодних выступлений артистов. Далее в материале – полный список победителей премии этого года.

Традиционно, организаторами "Золотой жар-птицы" стали телеканал М2 и компания "Таврийские Игры", которые определили претендентов в 10 номинациях престижной награды.

Наибольшее количество статуэток сегодня досталось группе "Время и Стекло", а также Насте Каменских, которая победила в номинации "Певица года".

Победители премии "Золотая жар-птица-2020":

Певица года

  • Michelle Andrade
  • TARABAROVA
  • Тина Кароль
  • NK | Настя Каменских
  • Злата Огневич

Певец года

  • Виталий Козловский
  • Сергей Бабкин
  • MÉLOVIN
  • Олег Винник
  • Kishe

Поп-группа

  • "Время и Стекло"
  • TamerlanAlena
  • DZIDZIO
  • KAZKA
  • MOZGI

Рок-группа

  • "Антитела"
  • THE HARDKISS
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • "Вопли Видоплясова"
  • "СКАЙ"

Хит года

  • Сергей Бабкин – "Моє кохання"
  • Время и Стекло – "Дим"
  • NK | Настя Каменских – "Обіцяю"
  • MÉLOVIN – "Ти"
  • Злата Огневич – "Солодка кара"

Клип года

  • TARABAROVA – "Мені казково"
  • NK | Настя Каменских – "Обіцяю"
  • Тина Кароль – "Вабити"
  • THE HARDKISS – "Жива"
  • Michelle Andrade – "Не знаю"

Баллада года

  • THE HARDKISS – "Хто, як не ти"
  • ДОРОШ – "Де ти є"
  • Антитела – "Буде син"
  • Тина Кароль & Юлия Санина – "Вільна"
  • Alyosha & Vlad Darwin – "Пірнай"

Народный хит

  • Олег Винник – "Роксолана"
  • NK | Настя Каменских – "Обіцяю"
  • Андриана – "Ча Ча Ча"
  • KAMALIYA feat. Rico Macho – "Наше LіТО"
  • Наталка Карпа – "Гойдай"

Дэнс-хит

  • Время и Стекло – "Дим"
  • Артем Пивоваров – "2000"
  • Kishe – #LOVE
  • Ирина Федишин & BAKUN – "Просто танцюй"
  • Michelle Andrade – "Не знаю"

Инди

  • LAUD
  • KADNAY
  • Jamala feat. alyona alyona
  • TVORCHI
  • Shy & Pianoбой

Напомним, ранее мы рассказывали, что церемония музыкальной премии YUNA-2020 перенесена на осень.

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