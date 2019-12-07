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Названы самые кассовые фильмы 2019 года: ТОП-10

В рейтинг вошли "Мстители", "Джокер" и "Король лев"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:23
"Мстители: Финал"
"Мстители: Финал"
Фото: YouTube

Вы уже знаете, какая актриса признана самой популярной в этом году, а также кто из музыкантов стал самым высокооплачиваемым. Накауне был опубликован рейтинг самых кассовых фильмов 2019 года. В ТОП-10 вошли "Мстители" студии Marvel, "Джокер" и новый "Король лев".

Какие фильмы смотрят украинцы, узнайте в сюжете:

Так, супергеройский фильм "Мстители: Финал", ставший продолжением "Мстители: Война бесконечности", собрал более двух миллиардов долларов в прокате и не только обеспечил себе первое место в списке самых кассовых премьер этого года, но и побил всевозможные рекорды.

Уступил творению студии Marvel новый "Король лев", заработавший более полутора миллиарда долларов. Сразу за ним расположился еще один кинокомикс – "Человек-паук: Вдали от дома". Полный список самых дорогих картин уходящего года смотрите далее.

Самые кассовые фильмы 2019 года:

  1. "Мстители: Финал" – 2,797,800,564 миллиарда долларов
  2. "Король лев" – 1,656,309,419 миллиарда долларов
  3. "Человек-паук: Вдали от дома" – 1,131,927,996 миллиарда долларов
  4. "Капитан Марвел" – 1,128,274,794 миллиарда долларов
  5. "История игрушек 4" – 1,073,392,125 миллиарда долларов
  6. "Аладдин" – 1,050,693,953 миллиарда долларов
  7. "Джокер" – 1,048,923,625 миллиарда долларов
  8. "Форсаж: Гоббс и Шоу" – 758,910,100 миллиона долларов
  9. "Холодное сердце 2" – 742,060,467 миллиона долларов
  10. "Ne Zha" – 700,547,754 миллиона долларов

Недавно мы также писали, что журнал Rolling Stone назвал 100 лучших музыкальных альбомов десятилетия.

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