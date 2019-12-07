Названы самые кассовые фильмы 2019 года: ТОП-10

В рейтинг вошли "Мстители", "Джокер" и "Король лев"

"Мстители: Финал" Фото: YouTube

Вы уже знаете, какая актриса признана самой популярной в этом году, а также кто из музыкантов стал самым высокооплачиваемым. Накауне был опубликован рейтинг самых кассовых фильмов 2019 года. В ТОП-10 вошли "Мстители" студии Marvel, "Джокер" и новый "Король лев".

Какие фильмы смотрят украинцы, узнайте в сюжете:

Так, супергеройский фильм "Мстители: Финал", ставший продолжением "Мстители: Война бесконечности", собрал более двух миллиардов долларов в прокате и не только обеспечил себе первое место в списке самых кассовых премьер этого года, но и побил всевозможные рекорды.

Уступил творению студии Marvel новый "Король лев", заработавший более полутора миллиарда долларов. Сразу за ним расположился еще один кинокомикс – "Человек-паук: Вдали от дома". Полный список самых дорогих картин уходящего года смотрите далее.

Самые кассовые фильмы 2019 года:

"Мстители: Финал" – 2,797,800,564 миллиарда долларов "Король лев" – 1,656,309,419 миллиарда долларов "Человек-паук: Вдали от дома" – 1,131,927,996 миллиарда долларов "Капитан Марвел" – 1,128,274,794 миллиарда долларов "История игрушек 4" – 1,073,392,125 миллиарда долларов "Аладдин" – 1,050,693,953 миллиарда долларов "Джокер" – 1,048,923,625 миллиарда долларов "Форсаж: Гоббс и Шоу" – 758,910,100 миллиона долларов "Холодное сердце 2" – 742,060,467 миллиона долларов "Ne Zha" – 700,547,754 миллиона долларов

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