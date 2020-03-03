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Названы самые продаваемые исполнители 2019 года

Тейлор Свифт возглавила престижный рейтинг

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:30

Международная федерация производителей фонограммы опубликовала рейтинг самых продаваемых исполнителей 2019 года. Согласно их списку, первую позицию заняла мировая звезда Тейлор Свифт, о которой сняли документальный фильм. На втором месте оказался британский поп-музыкант Эд Ширан, а замкнул тройку лидеров американский рэпер Пост Малоун.

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При создании рейтинга федерация учитывала не только успех исполнителей на цифровых платформах, но объем аналоговых записей. Лидер музыкального списка Тейлор Свифт выпустила седьмой студийный альбом Lover в августе 2019 года. За первую неделю было продано 3 миллиона экземпляров, а уже в январе 2020 года зафиксировали продажу 5 миллионов копий.

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Фото: instagram.com/taylorswift

Эд Ширан в июле 2019 года выпустил альбом №6 Collaborations Project, который записал в соавторстве со Stormzy, Cardi B и Camila Cabello.

Эд Ширан
Эд Ширан
Фото: Getty Images

Тройку лидеров замкнул рэпер из Америки Пост Малон. В сентябре прошлого года музыкант презентовал третий студийный альбом Bleeding Hollywood.

Пост Малон
Пост Малон
Фото: Instagram

В ТОП-10 также вошли Билли Айлиш, Queen, Ариана Гранде, BTS, Drake, Леди Гага и The Beatles.

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Напомним, что 26 января в США состоялась церемония награждения главной музыкальной премии "Грэмми-2020".

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