Названы самые продаваемые исполнители 2019 года

Тейлор Свифт возглавила престижный рейтинг

Международная федерация производителей фонограммы опубликовала рейтинг самых продаваемых исполнителей 2019 года. Согласно их списку, первую позицию заняла мировая звезда Тейлор Свифт, о которой сняли документальный фильм. На втором месте оказался британский поп-музыкант Эд Ширан, а замкнул тройку лидеров американский рэпер Пост Малоун.

При создании рейтинга федерация учитывала не только успех исполнителей на цифровых платформах, но объем аналоговых записей. Лидер музыкального списка Тейлор Свифт выпустила седьмой студийный альбом Lover в августе 2019 года. За первую неделю было продано 3 миллиона экземпляров, а уже в январе 2020 года зафиксировали продажу 5 миллионов копий.

Тейлор Свифт Фото: instagram.com/taylorswift

Эд Ширан в июле 2019 года выпустил альбом №6 Collaborations Project, который записал в соавторстве со Stormzy, Cardi B и Camila Cabello.

Эд Ширан Фото: Getty Images

Тройку лидеров замкнул рэпер из Америки Пост Малон. В сентябре прошлого года музыкант презентовал третий студийный альбом Bleeding Hollywood.

Пост Малон Фото: Instagram

В ТОП-10 также вошли Билли Айлиш, Queen, Ариана Гранде, BTS, Drake, Леди Гага и The Beatles.

Узнайте также, как прошла премия "Украинская песня года":

Напомним, что 26 января в США состоялась церемония награждения главной музыкальной премии "Грэмми-2020".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться