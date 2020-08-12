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ТОП-10 самых высокооплачиваемых актеров мира за год: рейтинг Forbes

Сегодня, 09:00

Внушительную часть дохода многие актеры получили от сотрудничества с Netflix

Журнал Forbes, который ранее назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года, опубликовал традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. Среди них оказались Адам Сэндлер, Бен Аффлек, Вин Дизель и другие. Об этом говорится в новом рейтинге Forbes.

Кто занял первое место и в каком порядке разместились знаменитые актеры в рейтинге – читайте далее.

Несмотря на кризис, и закрытые кинотеатры, в этом году 10 самых высокооплачиваемых актеров мира в общей сложности заработали 545,5 миллиона долларов. Секрет кроется в том, что более четверти этой суммы выплатил Netflix. Например, 75% заработка Адама Сэндлера составил доход от Netflix.

Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров занял Дуэйн "Скала" Джонсон. Его заработок 87,5 миллиона долларов. Forbes отмечает, что за съемки в фильме "Красное уведомление", который выйдет осенью 2020 года на Netflix, актер получил 23,5 миллиона долларов.

Дуэйн Джонсон в фильме "Джуманджи: Зов Джунглей"
Дуэйн Джонсон в фильме "Джуманджи: Зов Джунглей"
Фото: themoviedb.org

Второе место в рейтинге занял Райан Рейнольдс. Его доход за год составил 71,5 миллиона долларов. Он снялся вместе с Дуэйном Джонсоном в фильме "Красное уведомление", а также в другом фильме Netflix "Шестеро вне закона".

Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Фото: instagram.com/vancityreynolds

На третьей строчке разместился актер Марк Уолберг, который сыграл в комедийном экшн фильме "Правосудие Спенсера". Его годовой доход составил 58 миллиона долларов.

Марк Уолберг
Марк Уолберг
Фото: Скриншот из YouTube

Четвертое место в рейтинге занял американский актер и режиссер Бен Аффлек, который сыграл в спортивной драме этого года "Вне игры". Сейчас Бен Аффлек снимает фильм о создании величайшей кинокартины всех времен – "Китайского квартала".

Следующие места в рейтинге заняли актеры: Вин Дизель, Акшай Кумар, Лин-Мануэль Миранда, Уилл Смит, Адам Сэндлер и Джеки Чан.

Ранее сообщалось, что защитные маски украинского бренда вошли в рейтинг Forbes.

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