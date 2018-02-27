Названы все победители музыкальной премии YUNA 2018

Больше всего наград в этом году забрал Монатик – три награды

В понедельник, 26 февраля состоялась седьмая ежегодная профессиональная музыкальная премия YUNA 2018. Музыкальную премию YUNA 2018 вручили исполнителям в одиннадцати номинациях. Наибольшее количество наград в этом году забрал Монатик – три награды.

Лучшей песней признана композиция группы "Грибы" "Тает лед". Весь список победителей выглядит так:

"Тает лед" – Грибы – победители

"Журавлі" – The HARDKISS

"Vitamin D" – MONATIK

"Антарктида" – The HARDKISS

"Вите надо выйти" – ESTRADARADA

"Де би я" – Сергей Бабкин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Триумф MONATIK на премии YUNA: певец проникновенно обратился к поклонникам

Лучшая исполнительница:

Тина Кароль – победительница

Jamala

LOBODA

TAYANNA

Оля Полякова

Лучший исполнитель:

MONATIK – победитель

Ivan NAVI

Арсен Мирзоян

Иван Дорн

Сергей Бабкин

Лучший видеоклип:

"Vitamin D" – MONATIK – победитель

"Collaba" – Иван Дорн

"Моя любовь" – Макс Барских

"На стиле" – Время и Стекло

"Тает лед" – Грибы

Лучший альбом:

"H2Lo" – LOBODA – победительница

"Perfection Is A Lie" – The HARDKISS

"Голий король" – Бумбокс

"Пьяное солнце" – Alekseev

"Сонце" – Антитіла

Открытие года:

KAZKA – победители

Constantine

Melovin

Michelle Andrade

Лучший дуэт:

"На вершині" – Pianoбой и Morphom – победители

"Amor" – МOZGI и Michelle Andrade

"Жарко" – МОNATIK и LOBODA

"Один день" – Kishe и OSADCHUK

"Чекаю. Цьом" – DZIDZIO и Оля Цибульская

Лучшая рок-группа:

The HARDKISS – победители

O.Torvald

Pianoбой

Антитіла

Бумбокс

Лучшая песня на украинском языке:

"Журавлі" – The HARDKISS – победители

"Де би я" – Сергей Бабкин

"Калина" – Alyosha

"Перечекати" – Тина Кароль

Лучшее концертное шоу:

Live Show "Vitamin D" (MONATIK) – победитель

Всеукраинский тур "Голый король" (Бумбокс)

Всеукраинский тур "Інтонації" (Тина Кароль)

Всеукраинский тур "На стиле" (Время и Стекло)

Концерт "Туманы" (Макс Барских)

Лучшая поп-группа:

Время и Стекло – победители

DZIDZIO

KADNAY

MOZGI

Грибы

Лучший менеджмент артиста:

Продюсерский центр Потапа и Ирины Горовой MOZGI Entertainment – MOZGI, Время и Стекло – победители

Condorn Company – Иван Дорн

Enjoy! Records – Jamala

Kruzheva Music – Грибы

Meison Entertainment – DZIDZIO

Secret Service EA – TAYANNA, Оля Полякова

YULA, Ирина Демичева – MONATIK

Андрей Большой, Ольга Войцович (MOVAmusic) – Ivan NAVI

Дмитрий Шуров – Pianoбой

Егор Кирьянов – The HARDKISS

Женя Галич, Юлия Каменчук – O.Torvald

Музыка для Масс – Бумбокс

Нателла Крапивина – LOBODA

Елена Коляденко – KADNAY

Павел Орлов – Тина Кароль

Сергей Вусык, Елена Гармаш – Антитела

Снежана Бабкина – Сергей Бабкин

Юлия Колесник и Юлия Гай (Sarafan PR), Татьяна Зякун – Арсен Мирзоян

Напомним, в Лондоне 21 февраля состоялась церемония вручения музыкальной премии Brit Awards. Главными победителями стали рэпер Стормзи и певица Дуа Липа.