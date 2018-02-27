Названы все победители музыкальной премии YUNA 2018
Больше всего наград в этом году забрал Монатик – три награды
В понедельник, 26 февраля состоялась седьмая ежегодная профессиональная музыкальная премия YUNA 2018. Музыкальную премию YUNA 2018 вручили исполнителям в одиннадцати номинациях. Наибольшее количество наград в этом году забрал Монатик – три награды.
Лучшей песней признана композиция группы "Грибы" "Тает лед". Весь список победителей выглядит так:
"Тает лед" – Грибы – победители
"Журавлі" – The HARDKISS
"Vitamin D" – MONATIK
"Антарктида" – The HARDKISS
"Вите надо выйти" – ESTRADARADA
"Де би я" – Сергей Бабкин
Лучшая исполнительница:
Тина Кароль – победительница
Jamala
LOBODA
TAYANNA
Оля Полякова
Лучший исполнитель:
MONATIK – победитель
Ivan NAVI
Арсен Мирзоян
Иван Дорн
Сергей Бабкин
Лучший видеоклип:
"Vitamin D" – MONATIK – победитель
"Collaba" – Иван Дорн
"Моя любовь" – Макс Барских
"На стиле" – Время и Стекло
"Тает лед" – Грибы
Лучший альбом:
"H2Lo" – LOBODA – победительница
"Perfection Is A Lie" – The HARDKISS
"Голий король" – Бумбокс
"Пьяное солнце" – Alekseev
"Сонце" – Антитіла
Открытие года:
KAZKA – победители
Constantine
Melovin
Michelle Andrade
Лучший дуэт:
"На вершині" – Pianoбой и Morphom – победители
"Amor" – МOZGI и Michelle Andrade
"Жарко" – МОNATIK и LOBODA
"Один день" – Kishe и OSADCHUK
"Чекаю. Цьом" – DZIDZIO и Оля Цибульская
Лучшая рок-группа:
The HARDKISS – победители
O.Torvald
Pianoбой
Антитіла
Бумбокс
Лучшая песня на украинском языке:
"Журавлі" – The HARDKISS – победители
"Де би я" – Сергей Бабкин
"Калина" – Alyosha
"Перечекати" – Тина Кароль
Лучшее концертное шоу:
Live Show "Vitamin D" (MONATIK) – победитель
Всеукраинский тур "Голый король" (Бумбокс)
Всеукраинский тур "Інтонації" (Тина Кароль)
Всеукраинский тур "На стиле" (Время и Стекло)
Концерт "Туманы" (Макс Барских)
Лучшая поп-группа:
Время и Стекло – победители
DZIDZIO
KADNAY
MOZGI
Грибы
Лучший менеджмент артиста:
Продюсерский центр Потапа и Ирины Горовой MOZGI Entertainment – MOZGI, Время и Стекло – победители
Condorn Company – Иван Дорн
Enjoy! Records – Jamala
Kruzheva Music – Грибы
Meison Entertainment – DZIDZIO
Secret Service EA – TAYANNA, Оля Полякова
YULA, Ирина Демичева – MONATIK
Андрей Большой, Ольга Войцович (MOVAmusic) – Ivan NAVI
Дмитрий Шуров – Pianoбой
Егор Кирьянов – The HARDKISS
Женя Галич, Юлия Каменчук – O.Torvald
Музыка для Масс – Бумбокс
Нателла Крапивина – LOBODA
Елена Коляденко – KADNAY
Павел Орлов – Тина Кароль
Сергей Вусык, Елена Гармаш – Антитела
Снежана Бабкина – Сергей Бабкин
Юлия Колесник и Юлия Гай (Sarafan PR), Татьяна Зякун – Арсен Мирзоян
Напомним, в Лондоне 21 февраля состоялась церемония вручения музыкальной премии Brit Awards. Главными победителями стали рэпер Стормзи и певица Дуа Липа.
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