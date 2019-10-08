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Школьный роман: кто из звезд имел отношения с учителями

Подборка известных людей, которые закрутили роман со своими преподавателями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:03

Фильм "Весна на Заречной улице" знает почти что каждый украинец – в поселок приезжает молодая учительница. В школе она сразу же пленила сердце своего ученика. И с того момента он ходит на уроки с единственной целью – завоевать внимание своей учительницы Татьяны Сергеевны. Но такие истории встречаются не только в фильмах.

"Возраст не имеет значения для отношений, они строятся на общих интересах, чувствах. Армену Борисовичу и мне все равно на чужое мнение касательно наших отношений", – говорит жена Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романоская.

Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Фото: Getty Images

Известный армянский актер Армен женился на студентке своего же театра. Виталина оказалась рядом, когда у актера случился инсульт. Разница почти в сорок лет не стала препятствием для чувств. Влюбленные поженились в 2016 году, после 15 лет совместной жизни. Но после года официального брака развелись.

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"Виталина забрала у меня две квартиры и приказала, чтобы меня не пускали в театр", – рассказывает Армен.

Заявила про роман с учительницей и шокировала своей нетрадиционной ориентацией звезда фильма "Шаг вперед". Элисон Стоунер призналась, что первой женщиной, к которой она почувствовала притяжение, стала ее преподавательница по танцам. Впервые она испытала чувства во время репетиции, а уже потом закрутила роман. Возможно, именно эти отношения дали возможность актрисе получить одну из главных ролей в фильме.

Элисон Стоунер
Элисон Стоунер
Фото: Getty Images

"Я поняла, что никогда не думала о парнях также, как и о ней. И вообще никогда не чувствовала себя в своей тарелке, встречаясь с парнями", – признается Элисон.

Давно не школьник, но влюбился в свою преподавательницу, младше на 26 лет, актер Алек Болдуин. Он повел к алтарю своего инструктора по йоге Хилари Томас. Голливудский актер брал уроки у преподавательницы всего три месяца, после чего они заявили о свадьбе. Теперь у пары четверо детей и они ждут на пятого.

Алек и Хилария Болдуин с детьми
Алек и Хилария Болдуин с детьми
Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Он президент, а она – его бывшая учительница. Эммануэль и Брижит Макрон поженились в 2007 году, а полюбили друг друга больше 25 лет назад. Президент Франции встретил Брижит в колледже – ей было 40, ему – 16 лет. Она преподавала французский язык и литературу, управляла театром.

Эммануэль и Брижит Макрон
Эммануэль и Брижит Макрон
Фото: Getty Images

Именно в нем играл парень с длинными кучерявыми волосами. Их роман начался спустя год после первой встречи – в 1994 году. Макрон стал любимым учителем Брижит и во время каждого занятия она хвалила способности мальчика. Когда Эммануэль выпускался, пообещал учительнице, что женится на ней. На тот момент она была замужем за банкиром и воспитывала троих детей. Но она решилась уйти от мужа и начала встречаться со своим учеником.

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