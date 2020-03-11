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"Не думала, что будет так тяжело": Ирина Горовая эмоционально прокомментировала распад "Времени и Стекла"

Экс-супруга Потапа призналась, что ей очень грустно

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:07

Сегодня, 11 марта, популярная украинская группа "Время и Стекло" официально заявила о распаде. Надя Дорофеева и Позитив на своем официальном YouTube-канале опубликовали короткое интервью, в котором назвали причину такого важного решения. Их продюсер и близкий друг Ирина Горовая эмоционально прокомментировала решение артистов.

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На своей странице в Instagram экс-супруга Потапа призналась, что сейчас переживает тяжелый период. Ведь Надя Дорофеева и Позитив были не только ее подчиненными, но и близкими друзьями. За их плечами множество концертов, совместных проектов и душевных разговоров.

INSTAGRAM

"Надя, Леша.. Если честно, очень трудно подобрать слова.. правильные слова. Для меня вы не просто группа – вы друзья, вы команда, вы часть семьи. За эти 10 лет мы прошли через огромное количество концертов, съемок, примерок, поездок.. Десятки клипов, песен, премий, тысячи концертов, миллион часов душевных разговоров. Мне грустно. Я не думала, что будет так тяжело – на съемках клипа "Навсегда никогда", когда мы смотрели все эти архивные кадры – на меня нашла такая ностальгия, сколько всего было за эти 10 лет! Мы воспитали целое поколение! Я хочу сказать вам, ребята, спасибо. За то, какие вы настоящие, искренние... Я вас очень люблю", – написала Ирина на своей странице в Instagram.

Также не смолчал еще один создатель группы – Потап. Он признался, что именно "Время и Стекло" стал тем коллективом, который раскрыл его как продюсера: "Спасибо вам, Надя Дорофеева и Алексей Завгородний, за то, что сделали настоящим продюсером. Спасибо фанам за то, что полюбили авторство и новаторство. Это большой счастливый конец. И новое начало".

Напомним, что перед распадом группа "Время и Стекло" презентовала свою новую видеоработу на сингл "Навсегда/никогда".

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