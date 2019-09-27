"Не хочется расставаться": Настя Каменских поделилась семейным фото с Потапом

Влюбленные артисты позируют вместе в домашней обстановке

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно заинтриговала поклонников, со своим супругом, музыкантом и продюсером Потапом четыре дня отдыхали в теплых краях. После возвращения домой у звезд накопилось много работы и теперь супругам придется на некоторое время расстаться.

Смотрите также видео: Настя Каменских поделилась подробностями свадьбы

На своей странице в Instagram Настя Каменских поделилась семейным фото, на котором певица без макияжа в домашней обстановке нежно прижимается к своему звездному супругу. Ко всему, артистка отметила, что Потап выпустил новый альбом под названием MISHA и у него теперь много хлопот дома, а Настя уезжает на концерт в Харьков.

26 Сен 2019 в 9:48 PDT INSTAGRAM (@kamenskux)

"Так не хочется расставаться, хоть и на день! Я в Харьков на концерт, Алексей домой. У моего мишки сегодня большой день, ведь вышел новый альбом и клип. Поэтому вы можете уже загружать, смотреть и слушать. Это были такие сладкие четыре дня побега", – написала украинская певица под фото.

Ранее мы также писали, что Настя Каменских избила шипами навязчивого поклонника.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.