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"Не хочется расставаться": Настя Каменских поделилась семейным фото с Потапом

Влюбленные артисты позируют вместе в домашней обстановке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:06
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно заинтриговала поклонников, со своим супругом, музыкантом и продюсером Потапом четыре дня отдыхали в теплых краях. После возвращения домой у звезд накопилось много работы и теперь супругам придется на некоторое время расстаться.

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На своей странице в Instagram Настя Каменских поделилась семейным фото, на котором певица без макияжа в домашней обстановке нежно прижимается к своему звездному супругу. Ко всему, артистка отметила, что Потап выпустил новый альбом под названием MISHA и у него теперь много хлопот дома, а Настя уезжает на концерт в Харьков.

INSTAGRAM (@kamenskux)

"Так не хочется расставаться, хоть и на день! Я в Харьков на концерт, Алексей домой. У моего мишки сегодня большой день, ведь вышел новый альбом и клип. Поэтому вы можете уже загружать, смотреть и слушать. Это были такие сладкие четыре дня побега", – написала украинская певица под фото.

Ранее мы также писали, что Настя Каменских избила шипами навязчивого поклонника.

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