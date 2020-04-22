Фитнес-тренер и пластический хирург: профессии известных священников, которые вас удивят

Узнайте, чем церковнослужители занимаются в будние дни

До сих пор думаете, что священники ходят только в рясах и занимаются исключительно церковными делами? Впервые программа "Зірковий шлях", которая выходит по будням в 9:30 на телеканале "Украина", рассказывает о священниках, которые прошли испытание славой, и продолжают служить людям и Богу.

Он – заслуженный врач Украины, которому доверяют свое здоровье звезды украинского шоу-бизнеса. Одним пациентам он помогает похудеть, другим – справиться с болезнями. Кроме того, Ростислав Валихновский – один из самых известных пластических хирургов, который провел тысячи операций. В том числе, и бывшему президенту Украины Виктору Ющенко.

Но, как оказалось, заслуженный врач Украины спасает жизнь не только скальпелем и медикаментами, а и молитвой: "Я всегда осеняю крестным знамением пациента. Когда он спит и когда он в наркозе. Ну и в повседневной жизни, в утренних, вечерних молитвах, всегда стараюсь вспоминать своих пациентов".

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Служить церкви Ростислав Валихновский начал совсем недавно. А вот связать жизнь с медициной решил еще в детстве. Уже с 5-го класса Ростислав ходил с отцом в больницу и наблюдал за его работой. Закончив медицинский университет, юноша полетел в Канаду по программе обмена студентами. Там он заработал не только бесценный опыт, но и средства на открытие клиники в Украине. В 2004-м году Валихновский попал в команду врачей, которые спасали жизнь президента Украины Виктора Ющенко, отравленного диоксином.

"Я отвечал в международной команде врачей за хирургическую часть. Всего это 27 крупных операций... Недавно был у него на дне рождения, пел ему очень хорошую песню", – рассказывает хирург, который решил теперь еще и служить Богу. Год назад врач Валихновский стал дьяконом одного из киевских монастырей – это первая ступень священнослужения.

Впрочем, священнослужители могут быть не только пластическими хирургами, а и фитнес-тренерами. Отец Алексей – священник Свято-Троицкого Ионинского монастыря. Именно Алексей Морозов крестил этой зимой сына телеведущего Тимура Мирошниченко – Марка.

"Очень много приходит ко мне человек. Политики, люди звездного эшелона и медийные личности. Но мы не смотрим кто и что. Мы правим свою службу, не взирая на то, кто передо мной стоит", – говорит священник.

Встретить отца Алексея можно не только в церкви, но и в спортзале. Стать на беговую дорожку три года назад его побудили серьезные проблемы со здоровьем: "Я весил около 115-140 килограммов и были проблемы с сердцем. Была ужасная гипертония, что приводило к очень частым гипертоническим кризисам".

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Однако бороться с лишним весом священник начал только после того, как оказался в шаге от смерти. За полгода отец Алексей сбросил 30 килограммов. И решил вдохновить своим примером других. Теперь он работает фитнес-тренером, имея страницу в Instagram с более 10 000 подписчиков.

Отец Алексей уже более 20 лет служит церкви. И стать на этот путь его подтолкнул судьбоносный поцелуй: "Я стал верующим благодаря тому, что со своим другом попал однажды в храм, в который привезли икону Святителя Николая. Мне было лет 15-16 лет. И вот, когда я поцеловал икону, моя жизнь полностью изменилась".

А вот старший сын Нины Матвиенко – Иван – стал монахом. О своем решении он сказал родителям, когда почти достиг возраста Христа.

"Я даже гордилась, какой-то момент мне было приятно это услышать, я всегда смотрела, ходила в Лавру часто, любовалась семинаристами, монахами. Я не ожидала, что у меня такой может быть сын, не ожидала. Но он на своем месте", – признается артистка.

Певица Нина Матвиенко Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Сначала Иван жил в Бахчисарайском мужском монастыре, а после аннексии Крыма вернулся в Украину. Нина Митрофановна приняли выбор сына, так как считает, что он искупает грехи рода. Ведь когда-то отец народной артистки имел кроме жены еще и любовницу. А дочь Тоню длительное время осуждали за то, что она якобы разлучила своего мужа Арсена Мирзояна с первой женой.

Голос следующего священника узнает каждый. Ведь несколько лет назад за него болела чуть ли не вся страна. Александр Клименко – протоиерей Украинской православной церкви (МП) из небольшого города Березань. Первый представитель духовенства, который участвовал в вокальном телевизионном шоу.

Священник Александр Клименко Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Красоту священник ищет не только в музыке и церкви, но и в собственной семье. Он – многодетный папа. Воспитывает четырех детей вместе с женой, которая ранее работала журналисткой.

Таким образом, программа "Зірковий шлях" доказала вам, что священники могут быть и певцами, и многодетными родителями и даже фитнес-тренерами.

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