"Не хуже, чем на Бали": Леся Никитюк удивила снимком на тюке сена
Известная ведущая похвасталась длинными ногами
Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, которая показала, как выглядела семь лет назад, опубликовала новое фото в своем Instagram, снятое в необычном месте. В кадре артистка запечатлена посреди убранного поля.
Смотрите, как Леся Никитюк обнажилась для подписчиков:
Так, в блоге Леси Никитюк, куда ведущая часто публикует селфи, появился снимок, где Никитюк сидит на тюке сена. На звезде черная футболка, оранжевые велосипедки и никакого макияжа.
"А у нас на сеновале. Ничем не хуже чем на Бали", – подписала пост Леся.
Отметим, что экс-звезда "Орла и решки" сейчас занята съемками в новом тревел-шоу, которое называется "Ле маршрутка". В рамках программы Никитюк будет путешествовать по Украине на маршрутке.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк завела Instagram для своего пса.
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