Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Не идеальные": Александр Пономарев рассказал об отношениях с бывшей женой

Александр Пономарев и Алена Мозговая были вместе 10 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:51
Александр Пономарев рассказал об отношениях с бывшей женой
Александр Пономарев рассказал об отношениях с бывшей женой
Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский певец Александр Пономарев, который обвинил американского исполнителя в плагиате, рассказал о том, как сложились его отношения с бывшей женой Аленой Мозговой и ее нынешним мужем. По словам артиста, экс-супругам приходится видеться, но их общение не идеальное.

Смотрите интервью с Александром Пономаревым:

Александр Пономарев и Алена Мозговая состояли в браке 10 лет. У них родились две девочки – Евгения и Зоя. Не так давно Пономарев посетил день рождения одной из дочерей.

"Недавно праздновали день рождения дочки Женьки, Алена пригласила меня к себе домой, а вот Володя (Дэвид Аксельрот) пошел в тренажерный зал. Не знаю, что-то не получилось у него со мной контакта", – рассказал Александр ведущей Кате Осадчей.

Певец признался, что они с бывшей женой далеко не в идеальных отношениях.

"Я не могу сказать, что у нас идеальные отношения с Аленой, они как-то всплесками бывают, с чем эти всплески связаны, не знаю. В принципе, ничего плохого не делаю. Я не могу не прийти, если у меня есть такая возможность, например, как концерт памяти Мозгового, дедушки моих дочерей", – добавил Пономарев.

Напомним, что в киевском Дворце спорта состоялся вечер памяти Николая Мозгового, который посетили ведущие звезды украинского шоу-бизнеса.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Сергей Бабкин - откровенно о новорожденном сыне, вещих снах и отношениях со Снежаной Популярный певец планирует устроить свадьбу в цирковом шатре - СМИ Не выдержала! Экс-жена обнародовала фото обнаженного Виктора Павлика
певец Александр Пономарев Алена Мозговая
Реклама

Новости партнеров

Ошибки, которые ты допускаешь, когда красишь волосы
Ошибки, которые ты допускаешь, когда красишь волосы
Как правильно есть мед: советы врача-эндокринолога
Как правильно есть мед: советы врача-эндокринолога
Девушка молодой украинской звезды демонстрирует идеальные формы
Девушка молодой украинской звезды демонстрирует идеальные формы
Трасса будущего - такое покрытие заменит асфальт
Трасса будущего - такое покрытие заменит асфальт

Популярные статьи

Сегодня, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 15-21 сентября для всех знаков зодиака

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:34Шоу-бизнес

Болезнь Анастасии Заворотнюк: врачи остановили экстренную терапию

Вчера, 11:05Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк ввели в искусственную кому: подробности

Вчера, 07:44Fun

14 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 07:43Fun

Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсацию

13 сентябряШоу-бизнес

Свадьба Ксении Собчак: фото, видео и все подробности

13 сентябряFood

Как приготовить домашний яблочный сидр

13 сентябряШоу-бизнес

"Мисс Украина 2019": что постит в Instagram 24-летняя Маргарита Паша

13 сентябряEvents

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

13 сентябряШоу-бизнес

СМИ: у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга

13 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию: что произошло

13 сентябряШоу-бизнес

Роскошная леди: Ксения Собчак показала первое фото в свадебном платье

13 сентябряТехно

Пугающий дизайн iPhone 11 Pro вызывает у людей трипофобию

13 сентябряШоу-бизнес

"Мисс Украина 2019": что известно о победительнице Маргарите Паше

12 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Салат Метёлка для похудения и очищения кишечника
Салат Метёлка для похудения и очищения кишечника
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Для красивой и чистой кожи: топ-5 продуктов с пробиотиками
Для красивой и чистой кожи: топ-5 продуктов с пробиотиками
Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Квашеная капуста – «санитар кишечника»
Квашеная капуста – «санитар кишечника»
Бюджетный и быстрый - пирог Вишенка на кефире
Бюджетный и быстрый - пирог Вишенка на кефире
Модные короткие стрижки 2019
Модные короткие стрижки 2019
Одноэтажный дом: стильный дизайн в современном стиле. Фото
Одноэтажный дом: стильный дизайн в современном стиле. Фото