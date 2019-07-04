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"Не играйте с огнем": родные Началовой будут судиться за продажу туров на могилу

Семья певицы возмущена экскурсиями на ее могилу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Юлия Началова
Юлия Началова
Фото: instagram.com/julianachalova

Родные российской певицы Юлии Началовой, которая скоропостижно скончалась 16 марта этого года, шокированы новостью о том, что предприимчивые бизнесмены устраивают однодневные туры на ее могилу.

На могилу Юлии Началовой паломникам продают экскурсии. Все подробности в видео:

Отметим, что после похорон 38-летней певицы ее могила на кладбище превратилась в место паломничества. Одним из инициаторов стал телеведущий Андрей Малахов, который в одной из своих программ рассказал историю, что крест на месте захоронения Юлии обладает целебными свойствами. После эфира ажиотажем вокруг могилы артистки воспользовались региональные турагенты.

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Как заявила пресс-секретарь Началовой Анна Исаева, это возмутило родителей Юлии. Они намерены подавать в суд на мошенников, которые наживаются на смерти певицы. 

"Предупреждаю всех и каждого, кто собирается наживаться на смерти Юлии Началовой — мы будем вас судить. Всех, кто устраивает туристические панихиды, торгует землей с ее могилы и предлагает заехать на место ее захоронения и зарядить там водичку, а также тех, кто снимает там фильмы, раздает интервью на свое усмотрение, предупреждаю — не играйте с огнем!", — написала пресс-секретарь на своей странице в Instagram.

Скриншот из соцсети

Также Анна предупредила представителей СМИ, что интервью близкие Юлии на эту тему давать не собираются, как и ставить охрану у могилы.

Напомним, что певица скончалась от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии прощания со звездой 90-х появились многие представители российской эстрады, в том числе Филипп Киркоров. 

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