Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Не королевское это дело: с Кейт Миддлтон произошел курьезный случай

Герцогиня Кембриджская училась брить козу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Жизнь членов королевской семьи заключается не только в официальных выходах в свет и роскошных нарядах. Порой они делают то, что обычному человеку никогда в жизни и не приходится. На днях с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон произошел курьезный случай. 

Смешные моменты, которые случались с королевой Елизаветой II:


Елизавета II. Смешные моменты

Кейт Миддлтон в обычной одежде отправилась вместе с супругом принцем Уильямом в британское графство Камбрию, где герцогиня принялась за необычное дело. 37-летней невестке королевы Елизаветы II поручили побрить овцу. 

Читайте также
Кейт Миддлтон чуть не нарушила этикет при Елизавете II, представляя ей свой проект

Примечательно, что герцогиня проявила смелость и охотно принялась изучать новое дело. Но в момент, когда Кейт по рекомендациям фермеров начала процедуру, животному совсем это не понравилось. Овечка начала сильно брыкаться и слегка ударила копытами Миддлтон.

Но жена принца Уильяма совсем не испугалась и задорно смеялась, ее явно это повеселило. Более того, она не остановилась и продолжила стричь овцу. 

Напомним, что ранее Елизавета II и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет вдвоем. Члены королевской семьи посетили открытие здания Буш-хауса. 

А также ранее Ее Величество пожаловала Кейт Миддлтон новый титул.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Королевский выход: Елизавета II и ее семья на параде Trooping the Colour Кейт Миддлтон в лимонном платье и шляпке блистала на параде в Лондоне Кейт Миддлтон и принц Уильям повеселились с детьми в саду: семейные снимки Герцоги Кембриджские и Сассекские объединились: о чем речь Платье с принтом polka dot: трендовый образ Кейт Миддлтон
Великобритания Кейт Миддлтон принц Уильям королевская семья королева Елизавета II
Реклама

Новости партнеров

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Назван самый полезный суп
Назван самый полезный суп
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Популярные статьи

Сегодня, 05:30Fun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

Вчера, 13:52Техно

Эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире

Вчера, 10:58Fun

Известная украинская телеведущая оконфузилась в эфире: видео

Вчера, 09:52Fun

12 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 07:03Fun

Курьезное видео: "сумасшедший" банкомат начал плеваться деньгами

11 июняТехно

Xiaomi официально представила Mi Band 4 по "смешной" цене

11 июняШоу-бизнес

Пластическая операция для известной певицы стала целым испытанием: фото

11 июняШоу-бизнес

Настя Каменских откровенно прокомментировала свадьбу с Потапом

11 июняFun

11 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

11 июняFun

Ошибка врачей: интуиция матери спасла жизнь младенцу

11 июняТехно

Xiaomi начнет войну против рекламы в смартфонах

11 июняFun

Они реальны? На видео случайно попало жуткое существо из "Гарри Поттера"

10 июняFun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

10 июняFun

Врагу не пожелаешь: как сложилась судьба мужчины, выигравшего 5,3 млрд гривен

10 июняСтиль

Вторая жизнь: Леся Никитюк поразила красотой в мамином платье

10 июняТехно

Huawei показала фото "убийцы" Android для смартфонов

Новости партнеров

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть
5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть
"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека
Сколько длится горе, вызванное смертью близкого человека
Сколько длится горе, вызванное смертью близкого человека
Польза и вред зеленого лука
Польза и вред зеленого лука
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото
Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
«Две судьбы»: как изменились актеры культовой телеэпопеи
«Две судьбы»: как изменились актеры культовой телеэпопеи
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь