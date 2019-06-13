Не королевское это дело: с Кейт Миддлтон произошел курьезный случай
Герцогиня Кембриджская училась брить козу
Жизнь членов королевской семьи заключается не только в официальных выходах в свет и роскошных нарядах. Порой они делают то, что обычному человеку никогда в жизни и не приходится. На днях с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон произошел курьезный случай.
Смешные моменты, которые случались с королевой Елизаветой II:
Кейт Миддлтон в обычной одежде отправилась вместе с супругом принцем Уильямом в британское графство Камбрию, где герцогиня принялась за необычное дело. 37-летней невестке королевы Елизаветы II поручили побрить овцу.
Примечательно, что герцогиня проявила смелость и охотно принялась изучать новое дело. Но в момент, когда Кейт по рекомендациям фермеров начала процедуру, животному совсем это не понравилось. Овечка начала сильно брыкаться и слегка ударила копытами Миддлтон.
Но жена принца Уильяма совсем не испугалась и задорно смеялась, ее явно это повеселило. Более того, она не остановилась и продолжила стричь овцу.
Напомним, что ранее Елизавета II и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет вдвоем. Члены королевской семьи посетили открытие здания Буш-хауса.
А также ранее Ее Величество пожаловала Кейт Миддлтон новый титул.
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