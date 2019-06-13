Не королевское это дело: с Кейт Миддлтон произошел курьезный случай

Герцогиня Кембриджская училась брить козу

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Жизнь членов королевской семьи заключается не только в официальных выходах в свет и роскошных нарядах. Порой они делают то, что обычному человеку никогда в жизни и не приходится. На днях с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон произошел курьезный случай.

Смешные моменты, которые случались с королевой Елизаветой II:

Елизавета II. Смешные моменты

Кейт Миддлтон в обычной одежде отправилась вместе с супругом принцем Уильямом в британское графство Камбрию, где герцогиня принялась за необычное дело. 37-летней невестке королевы Елизаветы II поручили побрить овцу.

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Примечательно, что герцогиня проявила смелость и охотно принялась изучать новое дело. Но в момент, когда Кейт по рекомендациям фермеров начала процедуру, животному совсем это не понравилось. Овечка начала сильно брыкаться и слегка ударила копытами Миддлтон.

Но жена принца Уильяма совсем не испугалась и задорно смеялась, ее явно это повеселило. Более того, она не остановилась и продолжила стричь овцу.

Напомним, что ранее Елизавета II и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет вдвоем. Члены королевской семьи посетили открытие здания Буш-хауса.

А также ранее Ее Величество пожаловала Кейт Миддлтон новый титул.

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