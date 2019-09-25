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"Я в любви": LOBODA подогрела слухи об отношениях с солистом Rammstein

Певица призналась, что у нее есть любимый мужчина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:43
LOBODA
LOBODA
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица LOBODA, которой уже давно приписывают отношения с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, на прямые вопросы журналистов касательно их отношений отшучивается. Более того, отца своей второй дочери Тильды, которая появилась на свет 1,5 года назад, знаменитость тщательно скрывает.

Смотрите видео о том, как Светлана Лобода на взлетной полосе устроила танцы:

По словам артистки, она просто не хочет посвящать общество в свою личную жизнь. Но во время интервью с Ксенией Собчак "всплыл" интересный момент – ведущая не стала расспрашивать об отношениях с музыкантом, а вспомнила ситуацию, когда LOBODA во время общения с другими журналистами неожиданно заявила: "Я не могу говорить о Тилле, у меня контракт". Собчак интересовал единственный вопрос: "что это за контракт и с кем она его подписала".

В свою очередь, певица призналась, что тогда проговорилась и сейчас тоже не может затрагивать тему отношений. Разумеется, 36-летняя артистка так и не подтвердила слухи об отношениях с Линдеманном, но дала понять, что сейчас состоит в отношениях и ее сердце занято.

Светлана Лобода с Тиллем Линдеманном
Светлана Лобода с Тиллем Линдеманном
Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Ну проговорилась... Я не в рабстве (говорит певица о контракте, – ред.), я в любви... Когда на твоем пути встречается человек, под которого ты можешь прогнуться и быть маленькой кошечкой, тебе хочется ею быть. Это чувство живет в тебе долго. Когда ты встречаешься, у тебя любовь, а потом этот человек улетел, чувствуешь себя шикарно, потому что сейчас ты занимаешься работой. А через месяц опять приехал, и опять любовь", – рассказала артистка.

Также знаменитость призналась, что сейчас рядом возле нее есть сильный мужчина, который ее поддерживает.

Также Светлана Лобода откровенно призналась, что сейчас у нее сложный период и она надеется на Президента Владимира Зеленского, который сможет наладить отношения между Украиной и Россией.

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