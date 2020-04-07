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"Не могу поверить": племянница Софии Ротару прокомментировала смерть отца

Sonya Kay посвятила отцу трогательный пост

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:01

24 марта из жизни ушел отец украинской певицы Sonya Kay – Сергей Хлябич. О смерти 72-летнего родственника сообщила украинская легенда София Ротару. В Instastories артистка написала: "Сегодня утром ушел из жизни муж моей сестры Лидии. Скорбим и соболезнуем". По какой причине Сергей скончался, не сообщается. Но известно, что никто из близких не ожидал смерти.

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Сама же певица на протяжении двух недель смерть отца не комментировала, а только заявила, что свадьба состоится, ведь Сергей так об этом мечтал. И только сегодня на своей странице в Instagram Соня впервые заговорила о потери самого близкого человека в жизни.

Отец Sonya Key
Отец Sonya Key
Фото: instagram.com/sonyakayofficial

"Сегодня две недели как ушел из жизни мой самый дорогой, самый добрый и самый лучший папа на свете! Я до сих пор не могу поверить, что его уже нет с нами, кажется будто он уехал куда-то в командировку или просто на работе... Так хочется ему позвонить, поговорить обо всем и просто крепко обнять, но я этого уже никогда не смогу сделать.
Он был самый добрый, веселый, справедливый, самый лучший папа на свете! Он всегда так радовался и гордился моими успехами, всегда меня поддерживал и верил в меня, очень сильно верил! Поэтому, папочка, мой родной, я сделаю все, чтоб ты мной гордился, я знаю ты все видишь и всегда рядом! Я тебя очень сильно люблю и ты всегда в моем сердце! Самый лучший папа на свете!" – написала Соня, опубликовав фото отца.

Семья Софии Ротару
Семья Софии Ротару
Фото: Instagram

Отметим, что в июне украинская певица Sonya Kay и ее жених планировали сыграть свадьбу. Мероприятие запланировано в Киеве и обойдется молодоженам приблизительно в 100 тысяч долларов. Среди 90 гостей будет и София Ротару.

Также ранее мы рассказывали, что племянница Софии Ротару Sonya Kay сломала обе руки в Испании.

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