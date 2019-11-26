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"Не можешь содержать детей – отдай их мне": Слава Каминская шокировала заявлением экс-мужа

Эдгар Каминский оплачивает лишь детский сад

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:13
Эдгар Каминский и Слава из "НЕАНГЕЛОВ"
Эдгар Каминский и Слава из "НЕАНГЕЛОВ"
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса Слава и Эдгар Каминские этим летом развелись. Недавно откровенное интервью дал Эдгар Каминский, в ходе которого рассказал о новых отношениях, а теперь подробностями личной жизни решила поделиться Слава.

Смотрите также полное интервью с Эдгаром Каминским:

Так, в YouTube-программе Ольги Горбачевой "Сила женщины" артистка рассказала, что после развода Эдгар отказался платить ту сумму алиментов, которую обозначила Слава. На данный момент Каминский оплачивает лишь детский сад.

"Я обозначила сумму, которой было, на мой взгляд, достаточно, чтобы мне постоянно не обращаться к нему с этим вопросом, чтобы его юридически узаконить. На что мне ответил отец: "Не можешь содержать детей – отдай их мне". Он сейчас оплачивает садик. Ну, иногда одевает их...", – с трудом призналась Слава.

Слава Каминская с мужем Эдгаром и детьми
Слава Каминская с мужем Эдгаром и детьми
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Кроме того, певица рассказала, что еще во время брака Эдгар не помогал Славе финансово – у каждого был свой бюджет.

Напомним, ранее Эдгар Каминский назвал причину развода со Славой.

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