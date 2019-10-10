"Не нужно быть марионеткой": MELOVIN затронул важную тему

Артист рассказал, о чем будет его новая песня

MELOVIN Фото: instagram.com/melovin_official

На концерте "Музыкальная платформа", который телеканал "Украина" покажет 12 октября в 23:00, популярный певец MELOVIN рассказал о важной теме, которая его беспокоит.

В Киеве состоялись съемки концерта "Музыкальная платформа":

По словам MELOVIN, та ситуация, которую он наблюдает в обществе, нашла отражение в его творчестве и, в частности, новой песне, которую он представит зрителям "Музыкальной платформы".

"Моя новая песня о том, что нужно уметь говорить "нет". Примерно 99% людей не могут своевременно сказать это слово, которое, на самом деле, может перевернуть всю нашу жизнь и изменить вас изнутри. Люди боятся, что если ты скажешь "нет", то перед тобой закроются все двери. Ну, нет так нет – не нужно бояться, не нужно быть "марионеткой", – сказал MELOVIN за кулисами "Музыкальной платформы".

MELOVIN Фото: instagram.com/melovin_official

Певец признался, что сам довольно часто говорит слово "нет", не опасаясь возможных последствий:

"Я всегда говорю, если мне что-то не нравится, потому что приходится это делать, особенно в сфере шоу-бизнеса. Тем более, когда все от тебя чего-то ждут, что ты сделаешь и согласишься, но, если внутренне ты этого не хочешь, не нужно. Умейте отказывать!".

Также на "Музыкальной платформе" зажгут популярные украинские артисты – Олег Винник, Alyosha, Сергей Бабкин, Алина Гросу, Tayanna, ALEKSEEV, Александр Пономарев, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, JERRY HEIL и др.

Ранее мы также писали, что MELOVIN прокомментировал номинацию на звание самого красивого мужчины в мире.

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