Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Не нужно быть марионеткой": MELOVIN затронул важную тему

Артист рассказал, о чем будет его новая песня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
MELOVIN
MELOVIN
Фото: instagram.com/melovin_official

На концерте "Музыкальная платформа", который телеканал "Украина" покажет 12 октября в 23:00, популярный певец MELOVIN рассказал о важной теме, которая его беспокоит.

В Киеве состоялись съемки концерта "Музыкальная платформа":

По словам MELOVIN, та ситуация, которую он наблюдает в обществе, нашла отражение в его творчестве и, в частности, новой песне, которую он представит зрителям "Музыкальной платформы".

"Моя новая песня о том, что нужно уметь говорить "нет". Примерно 99% людей не могут своевременно сказать это слово, которое, на самом деле, может перевернуть всю нашу жизнь и изменить вас изнутри. Люди боятся, что если ты скажешь "нет", то перед тобой закроются все двери. Ну, нет так нет – не нужно бояться, не нужно быть "марионеткой", – сказал MELOVIN за кулисами "Музыкальной платформы".

MELOVIN
MELOVIN
Фото: instagram.com/melovin_official

Певец признался, что сам довольно часто говорит слово "нет", не опасаясь возможных последствий:

"Я всегда говорю, если мне что-то не нравится, потому что приходится это делать, особенно в сфере шоу-бизнеса. Тем более, когда все от тебя чего-то ждут, что ты сделаешь и согласишься, но, если внутренне ты этого не хочешь, не нужно. Умейте отказывать!".

Также на "Музыкальной платформе" зажгут популярные украинские артисты – Олег Винник, Alyosha, Сергей Бабкин, Алина Гросу, Tayanna, ALEKSEEV, Александр Пономарев, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, JERRY HEIL и др.

Ранее мы также писали, что MELOVIN прокомментировал номинацию на звание самого красивого мужчины в мире.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Украинские звезды рассказали, как улыбка им помогает в жизни MELOVIN номинирован на звание самого красивого мужчины в мире MELOVIN, Пивоваров и ОNUKA рассказали о своих первых поцелуях
MELOVIN Музыкальная платформа
Реклама

Новости партнеров

Корольова втратила волосся: з'явилося фото лисої співачки
Корольова втратила волосся: з'явилося фото лисої співачки
Притула получил
Притула получил "пощечину" от Никитюк на глазах у миллионов
Что нельзя делать после тренировки и как избежать ошибок
Что нельзя делать после тренировки и как избежать ошибок
Учимся у лучших: 8 beauty-секретов от супермоделей
Учимся у лучших: 8 beauty-секретов от супермоделей

Популярные статьи

Вчера, 18:12Техно

Redmi Note 8 Pro с 64 МП камерой уже доступен в Украине: цена удивляет

Вчера, 12:28Fun

9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:22Travel

Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами

Вчера, 09:59Шоу-бизнес

Очевидцы рассказали, как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк

Вчера, 04:58Fun

Сбросила 57 кг: женщина раскрыла два правила быстрого похудения

8 октябряШоу-бизнес

Умерла Марина Куклина: фото украинской актрисы до и после болезни

8 октябряFood

Всемирный день зрения 2019: топ-10 вкусностей для здоровья глаз

8 октябряШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы: первые подробности

8 октябряFun

Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты

8 октябряFun

Клона Анджелины Джоли бросили за решетку: фото

8 октябряFun

Обнаженные возлюбленные на обочине попали на фото

7 октябряFun

"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

7 октябряШоу-бизнес

Что происходит с Анастасией Заворотнюк: последние новости

7 октябряFun

Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами

7 октябряFun

Пугающий маникюр невесты на свадьбе шокировал сеть: фото

7 октябряШоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Новости партнеров

Лорак спробувала приховати
Лорак спробувала приховати "вагітність" за вільною сукнею
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Перец горький маринованный на зиму без стерилизации
Перец горький маринованный на зиму без стерилизации
Лодочки из картошки в мундире
Лодочки из картошки в мундире
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів