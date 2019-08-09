Не по-королевски! Дочь Кейт Миддлтон насмешила дерзким жестом: видео

Принцесса Шарлотта поставила герцогиню в неловкое положение

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принцесса Шарлотта, которой недавно исполнилось четыре года, во время парусной регаты под названием "Королевский кубок" решила пошалить.

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Вместе со своим младшим Луи наследники престола наблюдали за регатой с борта яхты. В какой-то момент принцесса Шарлотта приветствовала зрителей через окно и неожиданно показала язык. Такой не королевский жест смутил Кейт Миддлтон, ведь герцогиня просила дочь помахать присутствующим в знак уважения.

Сами зрители оценили дерзкий поступок девочки и просто посмеялась. Сама Кейт тоже не разозлилась, а лишь смущенно улыбнулась и быстро увела девочку подальше от публики и прессы. Отметим, что принцесса Шарлотта очень отличается по характеру от своего младшего брата принца Луи, который ведет себя на публике скромно и смущенно. А правнучка королевы Елизаветы II отличается шустростью и чрезмерной активностью.

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