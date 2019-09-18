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Не по-королевски! Меган Маркл с принцем Гарри и сыном выбрали необычное место для отдыха

Королевская чета была замечена в пабе Лондона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Не прошло и недели, как супруга принца Гарри Меган Маркл вышла из декрета, но герцогиня Сассекская решила устроить себе выходной день в кругу самых близких – мужа и сына Арчи Харрисона. Местом для отдыха Меган, Гарри и их ребенка стал лондонский паб.

Кто стал крестной мамой для сына Меган Маркл, узнайте в сюжете:

Видимо, королевская чета устала от официальных выходов в свет и званых ужинов. Теперь им захотелось вкусить простоты британской жизни. Но странным для поклонников королевской пары оказалось то, что они с собой взяли четырехмесячного сына Арчи. Сопровождали королевское семейство охранники и сотрудники полиции, которые дежурили рядом со зданием паба. На странице издания TMZ в Twitter опубликовано фото, на котором принц Гарри с супругой Меган Маркл с автолюлькой в руке покидает заведение The Rose&Crown в Виндзоре.

По словам очевидцев, в пабе маленький наследник престола вел себя очень спокойно и почти не плакал. Арчи издал пару недовольных звуков, когда Меган меняла ему подгузник. 

Ранее скандальный отец Меган Маркл пожаловался на дочь в своем первом после рождения Арчи интервью.

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