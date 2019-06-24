Неподвластна времени: Мишель Пфайффер поделилась селфи без макияжа

61-летняя актриса не боится возраста и показывает фото без макияжа

Мишель Пфайффер Фото: Getty Images

61-летняя голливудская актриса Мишель Пфайффер, которая устроила разборки с Анджелиной Джоли на съемках фильма, совершенно не боится старости и показывает свою истинную красоту без макияжа своим поклонникам.

Смотрите видео, как менялись стандарты красоты:

Так, Мишель Пфайффер решила с помощью селфи показать своим подписчикам в Instagram новые сережки. На фото легендарная актриса, трехратная номинантка на "Оскар" предстала без макияжа с небрежно спадающими на плечи волосами, но все равно выглядит великолепно в новых сережках, поскольку на ее губах играет улыбка.

Мишель Пфайффер Фото: instagram.com/michellepfeifferofficial

Стоит отметить, что недавно Пфайффер стала частью вселенной Marvel и воплотила Джанет ван Дайн, первую Осу и мать Хоуп ван Дайн - в супергеройских экшенах "Человек-муравей и Оса" и "Мстители: Финал".

Напомним, недавно Мишель Пфайффер позировала фотографам в черном блестящем комбинезоне с глубоким декольте от Saint Laurent и босоножках в тон. Мишель дополнила свой образ скромной подвеской с кулоном и крупным кольцом от Rona Pfeiffer and Jennifer Fisher jewelry.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram