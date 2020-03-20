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Не повезло: звездные свадьбы, которые оказались под угрозой из-за коронавируса

Внучка Елизаветы ІІ, Кэти Перри и другие знаменитые девушки сохранят статус невест гораздо дольше

Валерия Ильченко
Сегодня, 15:30

Не только концерты и светские мероприятия отменяют во время карантина. Сразу несколько громких свадеб года, вероятно, придется перенести из-за вспышки коронавируса.

Речь идет о свадьбах внучки королевы Великобритании Елизаветы II, которая официально ушла на карантин, принцессы Беатрис, певицы Кэти Перри и актера Орландо Блума, которые ждут ребенка, и других знаменитостей.

Подробнее о свадьбах, которые, вероятно, придется перенести, смотрите в сюжете:

  • Эмма Стоун и Дэйв МакКери

Звезда кинокартины "Ла-Ла-Ленд" Эмма Стоун до сих пор в статусе невесты из-за пандемии. Хотя должна была сказать "да" своему возлюбленному, режиссеру Дэйву МакКери, еще в минувшие выходные. На когда перенесли свадьбу – пока не сообщается.

Эмма Стоун выходит замуж за Дэйва МакКери
Эмма Стоун выходит замуж за Дэйва МакКери
Фото: instagram.com/davemccary

  • Кэти Перри и Орландо Блум

Говорят, по тем же причинам не успевают сыграть свадьбу до рождения первенца певица Кэти Перри и актер Орландо Блум. Из-за коронавируса их торжество тоже перенесли на неопределенный срок.

Кэти Перри и Орландо Блум
Кэти Перри и Орландо Блум
Фото: Getty Images

  • Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

Внучка Елизаветы II, принцесса Биатрис, рискует не пройтись в белом платье 29 мая. Именно на этот день запланировано ее венчание с женихом Эдоардо Мапелло Моцци.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци
Фото: Getty Images

  • Наталья Водянова и Антуан Арно

Модель Наталья Водянова тоже может остаться без праздника.10 лет фактического брака с Антуаном Арно именно этой весной могли закончиться грандиозным торжеством на 300 гостей на Лазурном побережье. Его так долго готовили, но, похоже, и эта свадьба не состоится.

Наталья Водянова и Антуан Арно
Наталья Водянова и Антуан Арно
Фото: Instagram/natasupernova

Ранее мы также писали, что певица Лана Дель Рей рассталась с бойфрендом-полицейским.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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