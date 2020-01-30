Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Не пожелал бы и врагу": Владимир Остапчук эмоционально прокомментировал интервью экс-супруги

Украинский шоумен пообещал рассказать свою версию развода

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:33
Владимир Остапчук с женой Еленой и дочкой Эмилией
Владимир Остапчук с женой Еленой и дочкой Эмилией
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

На днях бывшая супруга украинского шоумена Владимира Остапчука дала резонансное интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", в котором рассказала, что ведущий Евровидения 2017 изменял ей. Более того, женщина заявила, что телезвезда отказывается оплачивать услуги няни, да и его материальная помощь не всегда регулярна.

Смотрите полное интервью бывшей супруги Владимира Остапчука:

Елена Войченко рассказала об изменах Владимира Остапчука
Видео: телеканал "Украина"

Спустя время сам Владимир не стал отмалчиваться и опубликовал огромный комментарий касательно интервью экс-супруги. По его словам, он не ожидал, что Елена решиться на подобные откровения и вынесет семейные ссоры на всеобщее обозрение.

Елена Войченко с детьми
Елена Войченко с детьми
Фото: instagram.com/olenavoychenko

"Да, я знаю, что вы думаете "а почему же он молчит" после интервью бывшей супруги одному из телеканалов страны о разводе и причинах. Для меня так же, как и для вас стало полным шоком это видео. Я никогда не хотел бы, чтобы личные отношения двоих людей обсуждала вся страна. Хоть я и достаточно публичный человек, но есть зона безопасности, за которой начинаются сценарии ток-шоу, взаимных обвинений и прочего ужаса. А этого я не пожелал бы и врагу. Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространялся по поводу нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота больше всего пострадают наши милые детки. Но я могу понять и в какой-то степени оправдать такой эмоциональный поступок Елены. Это женская обида и злость. Потому что мы знакомы с 17 лет, потому что мы были вместе почти 14 лет и, возможно, она еще не свыклась с новым статусом и самостоятельной жизнью. Вот и решилась на отчаянный шаг", – написал Владимир в Instagram.

Читайте также:
"Можешь на меня рассчитывать": Илона Гвоздева публично поддержала экс-супругу Владимира Остапчука

Несмотря на то, что поступок бывшей супруги шокировал шоумена, Остапчук заявил, что благодарен Елене за 12 лет брака и совместные успехи: "Как и прежде могу сказать: я безумно благодарен Елене за наши 12 лет брака, длинный путь и совместные успехи, за то, кем я стал сейчас, за жизнь в разных странах, но самое главное – наших прекрасных детей. И я бы дальше сохранял хладнокровие, но поставлен в условия, когда вынужден дать ответ. Ведь все подумают, что я отмалчиваюсь. Нет, искренне сожалею о том, что миллионы людей впутаны в непростые отношения 2 людей, смакуют, перебирают косточки и потирают руки все хейтеры. Но прошу не делать поспешных выводов о причине развода, деталях, деньгах и слухах".

Ко всему, Владимир Остапчук пообещал вскоре рассказать свою версию развода и ответить на все громкие заявления экс-жены об изменах .

Ранее мы также писали, что Владимир Остапчук показал фото из суда, где разводится с супругой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В каком году женится Владимир Остапчук: предсказание нумеролога Елена Войченко со слезами на глазах призналась, что Владимир Остапчук не участвует в жизни детей "Мы не ругались": Владимир Остапчук прокомментировал развод с Еленой Войченко
развод шоу-бизнес отношения Владимир Остапчук Елена Войченко
Реклама

Новости партнеров

Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Как убрать лишнюю соль из любого супа
Как убрать лишнюю соль из любого супа
Заварные блины с дырочками на кипятке и молоке
Заварные блины с дырочками на кипятке и молоке
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 16:38Wellness

Диета Дюкана: особенности похудения

Сегодня, 16:06Fun

День сурка 2020: когда и как отмечают в Украине и мире

Сегодня, 15:27Шоу-бизнес

Рэмбо поседел! 73-летний Сильвестр Сталлоне сменил имидж

Сегодня, 14:29Fun

30 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 11:30Шоу-бизнес

"Он мучается": близкий друг принца Гарри прокомментировал раскол в королевской семье

Вчера, 20:16Events

Гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака: придется переждать сложный период

Вчера, 18:26Шоу-бизнес

"Моя любовь": Эдгар Каминский больше не скрывает новую избранницу

Вчера, 17:14Шоу-бизнес

"В очень плохом состоянии": Сергей Соседов поделился последними новостями о здоровье Анастасии Заворотнюк

Вчера, 15:23Психология

Чем женщина может ранить мужчину: всего два пункта

Вчера, 13:06Шоу-бизнес

Супруга Владимира Остапчука назвала истинную причину их развода

Вчера, 12:40Шоу-бизнес

Не титулами едиными: Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной миссии

Вчера, 11:23Шоу-бизнес

Нарушила молчание! Елена Войченко рассказала об измене Владимира Остапчука

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

MARUV показала жаркий поцелуй с мужем на Бали: фото

Вчера, 09:38Fun

Женщина рассмотрела старое фото и не смогла поверить своим глазам

28 январяТехно

Grand Theft Auto V раскритикована профессиональным вором: видео

27 январяШоу-бизнес

Жители Канады возмущены: против Меган Маркл и принца Гарри создали петицию

Новости партнеров

Простые ленивые голубцы с капустой и фаршем
Простые ленивые голубцы с капустой и фаршем
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Ты должна знать: 7 вещей, которые замедляют метаболизм
Ты должна знать: 7 вещей, которые замедляют метаболизм
10 признаков токсичных родителей
10 признаков токсичных родителей
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Очень вкусная шаурма на скорую руку
Очень вкусная шаурма на скорую руку
7 привычек в уходе, которые разрушают твою кожу
7 привычек в уходе, которые разрушают твою кожу