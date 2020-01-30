"Не пожелал бы и врагу": Владимир Остапчук эмоционально прокомментировал интервью экс-супруги

Украинский шоумен пообещал рассказать свою версию развода

Владимир Остапчук с женой Еленой и дочкой Эмилией Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

На днях бывшая супруга украинского шоумена Владимира Остапчука дала резонансное интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", в котором рассказала, что ведущий Евровидения 2017 изменял ей. Более того, женщина заявила, что телезвезда отказывается оплачивать услуги няни, да и его материальная помощь не всегда регулярна.

Смотрите полное интервью бывшей супруги Владимира Остапчука:

Елена Войченко рассказала об изменах Владимира Остапчука Видео: телеканал "Украина"

Спустя время сам Владимир не стал отмалчиваться и опубликовал огромный комментарий касательно интервью экс-супруги. По его словам, он не ожидал, что Елена решиться на подобные откровения и вынесет семейные ссоры на всеобщее обозрение.

Елена Войченко с детьми Фото: instagram.com/olenavoychenko

"Да, я знаю, что вы думаете "а почему же он молчит" после интервью бывшей супруги одному из телеканалов страны о разводе и причинах. Для меня так же, как и для вас стало полным шоком это видео. Я никогда не хотел бы, чтобы личные отношения двоих людей обсуждала вся страна. Хоть я и достаточно публичный человек, но есть зона безопасности, за которой начинаются сценарии ток-шоу, взаимных обвинений и прочего ужаса. А этого я не пожелал бы и врагу. Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространялся по поводу нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота больше всего пострадают наши милые детки. Но я могу понять и в какой-то степени оправдать такой эмоциональный поступок Елены. Это женская обида и злость. Потому что мы знакомы с 17 лет, потому что мы были вместе почти 14 лет и, возможно, она еще не свыклась с новым статусом и самостоятельной жизнью. Вот и решилась на отчаянный шаг", – написал Владимир в Instagram.

Несмотря на то, что поступок бывшей супруги шокировал шоумена, Остапчук заявил, что благодарен Елене за 12 лет брака и совместные успехи: "Как и прежде могу сказать: я безумно благодарен Елене за наши 12 лет брака, длинный путь и совместные успехи, за то, кем я стал сейчас, за жизнь в разных странах, но самое главное – наших прекрасных детей. И я бы дальше сохранял хладнокровие, но поставлен в условия, когда вынужден дать ответ. Ведь все подумают, что я отмалчиваюсь. Нет, искренне сожалею о том, что миллионы людей впутаны в непростые отношения 2 людей, смакуют, перебирают косточки и потирают руки все хейтеры. Но прошу не делать поспешных выводов о причине развода, деталях, деньгах и слухах".

Ко всему, Владимир Остапчук пообещал вскоре рассказать свою версию развода и ответить на все громкие заявления экс-жены об изменах .

Ранее мы также писали, что Владимир Остапчук показал фото из суда, где разводится с супругой.

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