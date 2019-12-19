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"Не позволяйте вытирать об себя ноги": девушка Никиты Добрынина рассказала, как пережить расставание

20-летняя Дарья Квиткова поделилась откровенными мыслями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Дарья Квиткова и Никита Добрынин
Дарья Квиткова и Никита Добрынин
Фото: instagram.com/kvittkova

Победительница романтического шоу "Холостяк" Дарья Квиткова, которая уже на протяжении года встречается с героем проекта Никитой Добрыниным, достаточно откровенна со своими подписчиками. На личной странице в Instagram девушка делится советами долгосрочных отношений и рассказывает о личном опыте. Несмотря на юный возраст, 20-летняя избранница украинского ведущего пережила болезненные моменты в отношениях и сейчас откровенно об этом рассказывает.

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Дарья советует девушкам не позволять мужчинам вытирать об себя ноги и больше заниматься собой, прислушиваться к своим ценностям и желаниям. Также экс-участница проекта заверяет, что каждый по итогу найдет своего близкого человека.

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"Не позволяйте вытирать об себя ноги. Но, если честно, я сама не один раз позволяла это делать. И стучала туда, где не ждут, и звонила, и писала. Это в теории всегда легко сказать – уходи, займись своей жизнью и все такое прочее. А по факту каждый, кто испытывает чувства к человеку, не всегда в состоянии контролировать этот процесс. Головой то каждая понимает, что человек "говно", а вот заставить себя не брать трубку и не думать труднее, чем выучить наизусть все басни Крылова. Поэтому, задавая вопрос, как избежать или пережить расставание, не вспоминайте чужие советы и будьте уверены – все переживают подобный моральный дискомфорт. А потом ваши раны заживут, и вы встретите вашего человека души. Вот прям вашего", – поделилась своими советами касательно расставания 20-летняя Дарья Квиткова.

Напомним, недавно Дарья Квиткова разоткровенничалась о детях и рассказала, готова ли родить ребенка. Она призналась, что хотела бы обзавестись детьми, но пока считает, что время еще не пришло. У Дарьи много планов для реализации и пока, кроме желания ощутить материнство, нет возможностей.

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