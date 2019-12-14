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Не простил измену? Колин Ферт разводится с женой

Актер свое решение не комментирует

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Колин Ферт и Ливия Джуджолли
Колин Ферт и Ливия Джуджолли
Фото: Getty Images

Британский актер Колин Ферт расстался со своей женой. В браке с Ливией Джуджолли, которая изменила звезде несколько лет назад, Ферт прожил 22 года и воспитал двоих сыновей.

О неожиданных звездных разводах смотрите в сюжете:

О разводе с женой Колин Ферт официально объявил в пятницу, 13 декабря, сообщает The Telegraph.

"Колин и Ливия Ферт разошлись. Они сохранят близкую дружбу и остаются едины в своей любви к их детям. Они просят не беспокоить их. Больше никаких комментариев", – говорится в сообщении представителя Колина Ферта.

В сети считают, что экс-супруги разошлись из-за того, что 59-летний Ферт не смог простить Ливии измену. Напомним, что в марте 2018 года стало известно, что у нее был любовник. Джуджолли изменяла мужу с итальянским журналистом Марко Бранкачча в течение года.

Тогда Ливии пришлось сознаться в неверности, а сам Колин ферт написал письмо бывшему любовнику супруги, в котором выразил слова сочувствия. "Вы заставили меня страдать, но я знаю, что вы переживаете тоже", – писал британец.

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