Не сдержала слез: Алла Пугачева пришла на похороны Кобзона с Галкиным и Орбакайте

Артиста похоронили 2 сентября

Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и Максим Галкин. Фото: Getty

В четверг, 30 августа, на 81-м году жизни скончался знаменитый советский и российский певец Иосиф Кобзон. Мы уже писали все подробности смерти артиста.

Прощание с Иосифом Давыдовичем состоялось в Москве, 2 сентября. На похороны артиста пришло больше шести тысяч человек, среди которых можно было увидеть как известных политиков, так и публичных личностей. Певца похоронили на Востряковском кладбище рядом с могилой матери – Иды Исаевны.

Среди знаменитых гостей на похоронах была и Алла Пугачева с Кристиной Орбакайте и Максимом Галкиным.

Алла Пугачева на похоронах Иосифа Кобзона Фото: Getty Алла Пугачева на похоронах Иосифа Кобзона Фото: Getty Алла Пугачева на похоронах Иосифа Кобзона Фото: Getty Алла Пугачева на похоронах Иосифа Кобзона Фото: Getty Алла Пугачева на похоронах Иосифа Кобзона Фото: Getty 1/5

Как сообщает информационное агентство "ФедералПресс", знаменитая певица сидела поникшая, не давала комментарии журналистам, а под песню Кобзона и бурные аплодисменты певица не сдержала слез, как и другие присутствующие.

Известно, что последний месяц знаменитый артист провел в реанимационном отделении московской частной клиники. Врачи сначала стабилизировали состояние Иосифа Давыдовича, однако три недели назад самочувствие певца резко ухудшилось, и в последние дни жизнь Кобзона поддерживали только аппараты. Неделю назад артист впал в кому, из которой так и не вышел.