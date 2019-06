Не сдержала слез: Ариана Гранде расплакалась на концерте из-за смерти экс-парня

Ариана Гранде тяжело пережила смерть бывшего возлюбленного

Ариана Гранде Фото: instagram.com/arianagrande

Американская поп-исполнительница Ариана Гранде, которая стала Женщиной 2018 года по версии Billboard, не смогла справиться с эмоциями на сцене во время своего выступления.

Во время исполнения песни "Thank you, next" на сцене Питтсбурга Ариана Гранде не смогла сдержать слезы и пропустила строки про погибшего экс-возлюбленного Мака Миллера. Отметим, что год назад парень скончался от наркотической передозировки.

Поклонники певицы в Instagram опубликовали трогательное видео момента, когда американская звезда дрожащим голосом пропускает строки трека и начинает плакать.

Напомним, певица Ариана Гранде, которая обручилась с актером и телеведущим Питом Дэвидсоном через несколько недель после начала отношений, расстались почти сразу после помолвки. Пара решила "отдохнуть" друг от друга и от личной жизни.

Западные СМИ отмечают, что причиной расставания, вероятнее всего, являются переживания Арианы из-за смерти экс-возлюбленного Мака Миллера, с которым она встречалась два года и рассталась в мае. Его нашли мертвым 7 сентября в его собственном доме в долине Сан-Фернандо.

