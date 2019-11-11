"Не собиралась за него замуж": Лолита Милявская впервые раскрыла всю правду о пятом браке

Певица заявила, что молодой супруг использовал ее

Лолита Милявская с Дмитрием Ивановым Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Российская певица Лолита Милявская, которой суд отказал в официальном расторжении брака с пятым супругом, раскрыла подробности знакомства и совместной жизни с Дмитрием Ивановым.

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По словам исполнительницы, за 9 лет брака у них не было настоящей любви. Лолита считает, что он постоянно имитировал трепетное отношение к ней. Также артистка заявила, что 11-летняя разница в возрасте не была причиной развода. Более того, Милявская заверила, что изначально не хотела замуж за Дмитрия, а при первой встрече приняла его за стриптизера.

"Я никогда не собиралась за него замуж. Не было ярких чувств, не вспыхнуло. Сначала я приняла его за стриптизера. Его привел приятель на Мосфильм, где я снимала клип. Пообщались, пошли покушали. Потом он пригласил меня на тренировку, но это меня не вставило. Мы разъехались. А потом он заболел. Мне стало жалко парня — ну что он один, без помощи. Ему сделали операцию. Начала передавать ему котлетки, бульончики, которые сама готовила. Тогда он снимал скромную однушку в Москве. Была в ней один раз. Он с порога сказал: "Снимай обувь, уборщица приходит раз в неделю", – откровенно вспоминает певица в эфире программы "Секрет на миллион".

Спустя несколько месяцев знаменитость начала встречаться со спортсменом, а позже он сам предложил пожить вместе. Это время Лолита вспоминает с иронией, ведь мужчина снимал тогда однокомнатную квартиру в Москве и, разумеется, хотел переехать в более роскошный дом. Первая размолвка у них произошла из-за детей. Дмитрий захотел, чтобы его дочь жила с ними, в комнате дочери Милявской — Евы. Лолите это не понравилось и она ему отказала, на что получила достаточной жесткий ответ: "А почему твоя дочь должна жить хорошо, а моя плохо?".

Лолита Милявская с экс-супругом Дмитрием Ивановым Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

"Уже тогда я решила, что такие отношения мне не нужны. Я аннулировала их. Потом у меня были гастроли по Беларуси. Я выхожу на сцену, а в зале — его родители, родственники. Он идет на сцену, размахивает руками, весь зал смотрит, я злюсь. У меня же программа выстроена. Он берет у меня микрофон, достает коробочку с кольцом, падает на колено, пустил слезу. Я в шоке. Да, — коротко ответила и продолжила концерт", — поделилась Лолита трогательным моментом предложения руки и сердца.

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Также артистка призналась, что разрыв отношений у них произошел еще два года назад, когда Дмитрий увлекся курсами личностного роста. Его поведение полностью изменилось и певица почувствовала холод от него. Однажды она высказала ему все и собрала его вещи.

"Я дала ему деньги, чтобы мальчик не пропал. Там было ровно семь тысяч евро. Я сказала, что ровно во столько оценила прелесть супружеской жизни в семь лет. А две тысячи вынимаю за некачественное обслуживание", — рассказала певица.

Также недавно Лолита Милявская откровенно рассказала о своих переживаниях после развода с молодым мужем и о том, какие сообщения она пишет ему по ночам.

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