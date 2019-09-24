"Не стоило детей рожать": Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк

Российская балерина поделилась информацией, которой обладает

Анастасия Волочкова Фото: instagram.com/volochkova_art

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Диагноз звезды "Моей прекрасной няни" – последняя стадия рака мозга. Недавно СМИ сообщили о последнем заключении медиков. Так, по мнению врачей, опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. К такому выводу пришли врачи после трехнедельного наблюдения актрисы.

Подробнее о болезни Заворотнюк узнайте в сюжете:

Семья Анастасии Заворотнюк не комментирует ее состояние, а вот известная российская балерина Анастасия Волочкова в рамках программы "Ты не поверишь" поделилась информацией, которой обладает. Звезда считает, что болезнь Заворотнюк могла вызвать процедура ЭКО.

"Я могу только опираться на информацию, которой я обладаю, что да, все-таки это произошло и начало именно прогрессировать – эта болезнь и опухоль – после того, как Настя сделала ЭКО – подсадку для того, чтобы иметь ребенка", – говорит Волочкова.

Актриса вместе со своей дочкой Милой и супругом Петром Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Еще одной причиной развития рака балерина назвала возраст актрисы. Анастасия Волочкова также отметила, что процедуру ЭКО проходила Жанна Фриске, которая скончалась от онкологии в 2015 году.

"Может еще просто в таком возрасте... не стоило, наверное, детей рожать. Но это личное дело каждого человека", – добавила балерина.

Ранее мы также писали, что врачи сделали заключение относительно состояния Анастасии Заворотнюк.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.